شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. «الزعاق» يوضح سبب غزارة وسرعة مطر الصيف والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، الدكتور خالد الزعاق، اليوم الثلاثاء، سبب غزارة وسرعة المطر خلال فصل الصيف.

وقال الدكتور خالد الزعاق، في مقطع فيديو، عبر حسابه الشخصي على موقع التدوين الصغير تويتر، أن القدماء وصفوا الصيف بأنه "إذا طلعت الشمس كانت محرقة، وإذا أمطرت السماء كانت مغرقة"؛ فيما وصفوا مطر الصيف بالسرايات لأنه يسير بسرعة.

وأشار " الزعاق " إلى أن أمطار الصيف غزيرة وسريعة، لأن ذلك الموسم بين حرارتين وهما حرارة باطن الأرض وحرارة وجه السماء ولذلك أسموه موسم "الحميمين"؛ فالرطوبة تتبخر سريعًا والبخار منها يتكون بشكل أسرع إلى سحب وتنتشر على رقعة كبيرة من المناطق.