شكرا لمتابعة خبر عن إمارة عسير تتفاعل مع موثق فيديو سوق المواشي بعد إقراره: "المحافظ يتوعدني" ! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - محمد بن طحيطح (صدى):

تفاعلت إمارة منطقة عسير مع تصريحات مصور مقطع فيديو سوق المواشي التي كشف فيها عن مخاوفه من الملاحقة في الواقعة التي فجرتها " صدى " .

وأكدت إمارة عسير اليوم الثلاثاء أن مصور الواقعة لم يقصد التشويش على عمل الأجهزة الحكومية أو الإنتقاص من الجهود التي تبذلها الأمانة وبلدياتها بالمنطقة ، وأنه تم إفهامه أنه أحسن في رصد الخطأ الغير مقبول ، وهو ما يتوافق مع دهوة أمي المنطقة بالدور الرقابي للمواطنين .

كما أكدت أن الإمارة قدرت صغر سنه وحسن نيته مشيرة إلى على أهمية الإبلاغ عن مثل هذه الوقائع بالطرق الرسمية لسرعة التحقق منها والتعامل معها اقتداءً بمنهج المملكة القائم على التعاون بالبر والتقوى .

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وأشارت إمارة عسير أن أمير المنطقة وجه بتحسين السوق من خلال البلدية وأحد المستثمرين وتطبيق المسافات الإحترازية ، وتم الإنتهاء من تطوير السوق وافتتاحه صباح اليوم للموطنين .

وكان مصور المقطع " حسن الألمعي " قد أعرب عن مخاوفه بعد نشر الفيديو عبر مواقع التواصل الإجتماعي ، مؤكداً أنه لم يقصد التقليل من جهود الدولة ومسؤولية الجميع في مواجهة الأزمة .

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