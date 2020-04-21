أمطار غزيرة وأتربة مثارة على الرياض

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من استمرار هطول الأمطار المتوسطة والغزيرة والأتربة المثارة على منطقة الرياض. نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من استمرار هطول الأمطار المتوسطة والغزيرة والأتربة المثارة على منطقة الرياض. وشمل التنبيه محافظات (الأفلاج - الحريق - الخرج - الدرعية - الدلم - الدوادمي - الرين - الزلفي - السليل - العاصمة الرياض - الغاط - القويعية - المجمعة - المزاحمية - ثادق - حريملاء - حوطة بني تميم - رماح - شقراء - ضرما - عفيف - مرات - وادي الدواسر). ونوهت بأن تلك الأجواء سيصاحبها نشاط في الرياح السطحية، وتساقط البرد، وسيول، وشبه انعدام في الرؤية، وذلك حتى الساعة الثانية من صباح يوم غد، الأربعاء.

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