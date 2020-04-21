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عدن - ياسمين التهامي - تحدث الإعلامي السوري فيصل القاسم عن أزمة انخفاض أسعار البترول .

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مذيع الجزيرة "فيصل القاسم" يشيد بولي العهد السعودي بعد "انهيار" أسعار البترول: الأمير محمد بن سلمان "عبقري"

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وقال القاسم في سلسلة تغريدات: مشكلة البعض انه يعتقد ان انهيار اسعار النفط هي نهاية العالم وسقوط أمريكا.الأمر على ضخامته يبقى مدروساً وملعوباً ومحسوباً بعناية ومن السذاجة التكهن بنتائج نهائية..لا اقتصاد ولا صناعة ولا حركة في العالم من دون النفط، وبالتالي المسألة مسألة وقت فقط وتعود عقارب الساعة إلى مكانها.

وأضاف: هل تعلم ان الصين ستتدخل بقوة لدعم الاقتصاد الامريكي اذا اصبح في خطر، لأن كل الاقتصادات الدولية وحتى الصيني مرتبط بالاقتصاد الامريكي. لا تنسوا اذا سقط الاقتصاد الامريكي لسقط العالم كله.

وتابع : شايفين قديش عبقري محمد بن سلمان؟.