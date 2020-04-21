عــــاجل : منظمة "الصحة العالمية" تخرج عن صمتها وتفجر مفاجأة مزلزلة بشأن تسريب "الوبا" القاتل من ‘‘مختبر الخفافيش‘‘ بالصين

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عدن - ياسمين التهامي - خرجت منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، عن صمتها بشأن التقارير الأمريكية التي تفيد بتسرب فيروس كورونا (كوفيد-19) من مختبر الفيروسات التاجية في ووهان الصينية.

وقال تاكشي كاساي، المدير الإقليمي لمنطقة غرب المحيط الهادي في المنظمة: إنه "لا يمكن في الوقت الحالي تحديد مصدر فيروس كورونا المستجد"، بحسب وكالة "رويترز".

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وأضاف "كاساي" خلال مؤتمر صحفي عبر الإنترنت: "إنه لم يتم التوصل لنتائج حتى الآن، مبينًا أن "الأدلة المتوفرة تشير إلى أصل حيواني للفيروس".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال الأسبوع الماضي، إن حكومته تحاول تحديد ما إذا كان فيروس كورونا قد نشأ في مختبر بمدينة ووهان في وسط الصين.

ونقلت شبكة "سي إن إن"، عن مصدر مطلع في الاستخبارات الأمريكية، أن مكتب التحقيقات الفيدرالي يحقق في المعلومات التي تفيد بتسرب كورونا من مختبر في الصين.

وكانت صحيفة "واشنطن بوست"، كشفت عن برقيات مرسلة من السفارة الأمريكية في بكين إلى واشنطن عام 2018، والتي تحذر من خطر في مختبر الفيروسات التاجية بووهان الصينية.