“ساما” تحدد أوقات عمل البنوك ومراكز التحويل و”سريع” خلال رمضان وإجازة عيد الفطر

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أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”، مواعيد عمل البنوك والمصارف ومراكز التحويل والنظام السعودي للتحويلات المالية السريعة “سريع”، خلال شهر رمضان المبارك، وإجازة عيد الفطر لعام 1441هـ.

وأوضحت المؤسسة في تعميم لها، أن أوقات العمل اليومية لفروع البنوك خلال أيام عمل شهر رمضان، ستكون من الساعة 10 صباحاً حتى الساعة 2 مساءً، على أن يتم الإعلان عن هذه الفروع وأوقات عملها عبر الوسائل المتاحة.

وأشارت إلى أن أوقات العمل اليومية لمراكز التحويل ستكون خلال الفترة من الساعة 7 صباحاً حتى الساعة 4 مساءً، وفقاً لتقدير مراكز التحويل، على ألّا تقل ساعات عمل هذه المراكز عن 5 ساعات يومياً، وأن يتم الإعلان عن هذه المراكز وأوقات عملها عبر الوسائل المتاحة.

وأضافت أن إجازة عيد الفطر المبارك تبدأ بنهاية عمل يوم الخميس 28 رمضان الموافق 21 مايو، على أن تستأنف أعمالها يوم الأحد 8 شوال الموافق 31 مايو، مؤكدة أنه يجب على البنوك ومراكز التحويل فتح عدد من فروعها في الأماكن التي تستدعي الحاجة التعامل مع البنوك للعمل في فترات معينة خلال عطلة العيد، وإبلاغ المؤسسة بأسماء هذه الفروع ومواعيد عملها والإعلان عن ذلك بالوسائل المناسبة.

وأبانت أن أوقات عمل النظام السعودي للتحويلات المالية السريعة “سريع”خلال شهر رمضان ستكون من الساعة 10 صباحاً حتى الساعة 4 عصراً، فيما ينتهي عمل النظام خلال شهر رمضان الكريم بنهاية عمل يوم الخميس 28 رمضان الموافق 21 مايو، على أن يعود للعمل يوم الثلاثاء 3 شوال الموافق 26 مايو، مشيرةً إلى أن غرف المقاصة ستعمل بالتوافق مع ساعات وأيام عمل نظام سريع.

