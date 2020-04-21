بالصور.. نجاح عملية استئصال ورم ضخم ببطن فتاة في مدينة الملك عبدالله الطبية

نجح فريق طبي تكاملي بمركز الجراحات التخصصية بمدينة الملك عبدالله الطبية بالعاصمة المقدسة مع الأخذ بكل الإجراءات والتدابير الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا المستجد باستئصال ورم خبيث ممتد لفتاة تبلغ من العمر ١٨ عامًا كان قد ملأ تجويف البطن بالكامل وسبب لها إعياء كاملًا بالجسم في عملية خطيرة وبالغة التعقيد.

واستقبلت المدينة الطبية المريضة على الفور والتي كانت تعاني من ورم منذ عدة شهور صاحبها آلام بالبطن وكذلك الفخذ اليمنى، وتم إخضاع المريضة للأشعة المقطعية والفحوصات والتحاليل اللازمة وذلك لتحديد منشأ الورم وامتداده بالبطن ومدى انتشاره وكذلك أخذ عينة من الورم لتحديد نوعه.

وأظهرت النتائج عدم وجود صبغة للكلية اليمنى وعدم ظهورها في صور الأشعة مع وجود ورم كبير بالبطن يملأ الجزء الأيمن مع دفع للقولون الأيمن إلى الحوض وكذلك دفع الشريان الأورطي والوريد الأجوف السفلي إلى الجهة الأخرى من البطن، كما تبين تمدد الورم إلى الفص الأيمن من الكبد، وكذلك الجزء الأيمن من الحجاب الحاجز.

وبينت نتيجة العينة وجود نوع خاص من الورم الخبيث بالكلية اليمنى أدى إلى تآكلها بالكامل، وتمت مناقشة الحالة مع فريق الأورام نظرًا لكبر حجم الورم وامتداده للكبد والذي أوصى بإعطاء المريضة ٣ جرعات من العلاج المناعي في محاولة لتقليص حجم الورم؛ حيث تبين لاحقًا بأن الورم لم يستجب لهذا النوع من العلاج.

وأوضح استشاري جراحة الأورام الدكتور إيهاب الحسيني أنه عقد الفريق الطبي اجتماع مع المريضة وذويها وأخبرهم بضرورة التدخل الجراحي واستئصال الورم؛ لمنع تمدده وانتشاره خارج منطقة البطن برغم خطورة العملية، كان هناك تردد من ذويها ولكن مع إصرار الفريق الطبي بسرعة التدخل وكسب الوقت تمت الموافقة من ذويها وبدعم من رئيس أقسام الجراحات التخصصية الدكتور عبد العزيز الزهراني تم تجهيز المريضة مع فريق مميز من التخدير بقيادة الدكتورة سحر علي والدكتورة مرام الصبيحي وكذلك فريق التمريض وفريق الجراحين المكون من الدكتور بلال بكر، الدكتورة سارة الكاشقري، الدكتور رياض كاسانا والدكتور سالم باشويه.

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ونجح الفريق الطبي، برئاسة الدكتور إيهاب الحسيني، في استئصال الورم في عملية معقدة، وذلك لوجود أوردة وشرايين كثيرة حول الورم مع استئصال جزء من الحجاب الحاجز الأيمن، وكذلك جزء من قشرة فص الكبد الأيمن، وتكللت العملية بالنجاح ولله الحمد؛ حيث استغرقت ٥ ساعات، وبلغ حجم الورم ٣٠* ١٦ * ١٥ سم والذي يعد حجمًا كبيرًا جدًا بهذه المنطقة، وتم وضعها تحت العناية المركزة حتى تماثلت للشفاء وخرجت وهي بأتم الصحة والعافية.

ويتميز مركز الجراحات التخصصية بالمدينة الطبية بالقيام بمثل هذا النوع من العمليات النادرة وغيرها الكثير نظير ما تمتلكه المدينة الطبية من كفاءات ذات تأهيل عالٍ وإمكانات على أحدث مستوى تضاهي مثيلاتها بالعالم بدعم كبير توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين ووزارة الصحة للرعاية الصحية للمواطنين والمقيمين وزوار بيت الله الحرام وتقديم كل ما من شأنه تسهيل الحصول على خدمة طبية متميزة ذات جودة عالية ضمن رؤية المملكة الطموحة.

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