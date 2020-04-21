جبل «ماترهورن» السويسري يتزين بعلم المملكة.. ووزارة الخارجية تعلق

تزيَّن جبل «ماترهورن» المميز وإحدى علامات السياحة في سويسرا، بعلم المملكة، وذلك تضامنًا مع الجهود المبذولة لمحاربة فيروس كورونا المستجد COVID – 19.

السياحة السويسرية تنشر أعلام دول الخليج

ونشرت الصفحة الرسمية للسياحة السويسرية عبر «تويتر»، مجموعة من الصور لجبل «ماترهورن».

وقالت الوزارة: «أضاء أعلام دولة الإمارات العربية المتحدة، المملكة العربية السعودية والبحرين على جبل ماترهورن السويسري المميز كعلامة أمل وتضامن، معًا نقف أقوياء وسوف نتغلّب على هذه الأزمة».

وجرت إضاءة العلم السعودي لمسافة 1000 متر على الجبل الأيقوني، الذي يقع قرية زيرمات لتكون هذه الإضاءة رمزًا للأمل، وتضامنًا من البلدة السويسرية مع المملكة.

وزارة الخارجية ترد

وأعربت وزارة الخارجية، من خلال تغريدة على حسابها الرسمي بموقع «تويتر»، عن شكرها لمبادرة جبل ماترهورن، منذ ظهور أزمة كورونا، متنمية أن يزول هذا الوباء عن البشرية.

تفاعل المغردين السعوديين

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وكتب أحد المغردين تعليقًا على مبادرة السياحة السويسرية: «يزهو العلم السعودي من بعيد على جبل الماترهورن، الجبل السويسري الشهير، فمنذ ظهور أزمة الكورونا تم عرض رموز مختلفة كل ليلة على الجبل؛ بهدف أن تكون هذه الإضاءة رمزًا للأمل، فقد خصصت ليلة أمس إضاءة جبل ماترهورن لشعب المملكة العربية السعودية؛ فكانت إضاءة علم السعودية تضامنًا مع السعودية».

وأضاف آخر: «علم وطننا الغالي السعودية يشع على قمة الماتيرهورن الشهيرة في سويسرا».

فيروس كورونا في السعودية

وصل عدد الحالات المؤكدة بفيروس كورونا في المملكة (10484) حالة، 73% منهم غير سعوديين و27% من السعوديين، و77% هم من الذكور، و23% من الإناث، وتتراوح أعمارهم بين أقل من شهرين و96 عامًا.



ومن بين هذه الحالات يوجد حاليًّا (8891) حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية لأوضاعها الصحية، منها (88) حالة حرجة، والبقية حالاتها مطمئنة، فيما وصل عدد المتعافين إلى (1490) حالة، بإضافة (92) حالة تعافٍ جديدة، وبلغ عدد الوفيات (103) حالات، بإضافة 6 حالات وفيات جديدة.

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