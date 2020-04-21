منع الجهات الحكومية من نشر أخبار كورونا لتجنب التضارب

علمت «عاجل»، بصدور منع للجهات الحكومية (بما في ذلك الإعلامية منها) من نشر أي أخبار تتعلق بفيروس كرورنا، وذلك في خطوة تهدف لعدم نشر أخبار متضاربة قد تكون لها آثار عكسية.
كما علمت «عاجل»، أن اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات الوضع الصحي لفيروس كورونا، رصدت نشر أخبار تتعلق باكتشاف حالات فيروس كورونا إيجابية، ونشرها عبر وسائل الإعلام قبل التأكد من ذلك، ودون التنسيق الإعلامي مع اللجنة المعنية بذلك (اللجنة الإعلامية).
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.