منع الجهات الحكومية من نشر أخبار كورونا لتجنب التضارب

علمت «عاجل»، بصدور منع للجهات الحكومية (بما في ذلك الإعلامية منها) من نشر أي أخبار تتعلق بفيروس كرورنا، وذلك في خطوة تهدف لعدم نشر أخبار متضاربة قد تكون لها آثار عكسية.

كما علمت «عاجل»، أن اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات الوضع الصحي لفيروس كورونا، رصدت نشر أخبار تتعلق باكتشاف حالات فيروس كورونا إيجابية، ونشرها عبر وسائل الإعلام قبل التأكد من ذلك، ودون التنسيق الإعلامي مع اللجنة المعنية بذلك (اللجنة الإعلامية).