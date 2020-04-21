شرطة الرياض تطيح بمقيمَيْن انتحلا صفة "ممارس صحي" وادَّعَيَا توفير لقاح كورونا

أطاحت شرطة الرياض بمقيمَيْن من الجنسية الباكستانية في قضيتين منفصلتين، وهما في العقد الرابع من العمر، بعد انتحالهما صفة "ممارس صحي" وادعاء توفير لقاح ضد فايروس كورونا المستجد (COVID-19).

جاء ذلك حسبما صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض المقدم شاكر التويجري، اليوم الثلاثاء.

وأضاف "التويجري" أن المتهمين نشر مزاعمهما بين بني جلدتهما، مشيرًا إلى أن المتابعة الأمنية لجرائم النصب والاحتيال أسفرت عن الإطاحة بهما.

كما ضُبط بحوزتهما مجموعة من الأدوية والمستلزمات الطبية بعضها منتهية الصلاحية، وقد تم إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية لإحالتهما إلى النيابة العامة.