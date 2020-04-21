صحة حفر الباطن تطلق خدمة الاستشارة عن بُعد لعيادات الأسنان

أطلقت مديرية الشؤون الصحية بحفر الباطن خدمة الاستشارة عن بعد لعيادات الأسنان خارج أوقات العمل، وذلك من خلال إرسال رسالة عبر تطبيق واتس آب على الأرقام المخصصة.

وأوضحت المديرية أنه يتم استقبال الاستشارات المتعلقة بمشاكل الأسنان من يوم الأحد إلى الخميس من الساعة (4 مساءً) حتى الساعة (8 مساءً) ويقدم الاستشارة إخصائيو علاج عصب، طب أسنان أطفال، جراحة وجه وفكين، جراحة وأمراض اللثة، دون الحاجة إلى الذهاب للمستشفيات.

وأشارت إلى ذلك يأتي تماشيًّا مع توجيهات وتعليمات وزارة الصحة بأمر منع التجول، والتأكيد على الالتزام بالبقاء في المنزل وتأتي هذه الخدمة ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا (كوفيد-19) ومنع انتشاره.

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وأكدت صحة حفر الباطن حرصها الدائم في توفير الخدمات والاستشارات الطبية للمواطنين والمقيمين، وهم في منازلهم دون الحاجة إلى مراجعة المستشفيات.

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