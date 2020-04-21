أخبار السعودية اليوم.. 5 شروط يجب توافرها في مركبات توصيل الطلبات وأمطار رعدية ورياح متربة على 8 مناطق

ترصد «صحيفة عاجل» في نشرة أخبار السعودية ليوم الإثنين 20 أبريل، أبرز الأخبار في المملكة، منها وضع أمانة محافظة جدة 5 اشتراطات لوسائل النقل المُستخدمة في التوصيل، ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا (19 COVID).

5 شروط يجب توافرها في مركبات توصيل الطلبات

أوضحت أمانة محافظة جدة، 5 اشتراطات مطلوبة في وسائل النقل المُستخدمة في التوصيل، ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا (19 COVID).

بعد تعليق عملها.. كيف تحصل على خدمات مكاتب التأمينات الاجتماعية إلكترونيًا؟

أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية خطوات التقديم على خدمات مكاتب التأمينات الاجتماعية إلكترونيًا، بعد تعليق عملها ضمن الإجراءات الاحترازية للحدّ من انتشار فيروس كورونا (COVID-19).

تغطية أسواق النفع العام بجيزان بكاميرات ترصد حرارة 24 شخصًا في الثانية الواحدة

ركَّبت أمانة منطقة جازان كاميرات حرارية في أسواق النفع العام؛ بهدف قياس درجة حرارة المتسوقين والباعة، ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

المنطقة الشرقية: الأمن يبدأ العمل على تطبيق تصاريح التنقل الموحدة اعتبارًا من الثالثة عصرًا

أعلنت أمانة المنطقة الشرقية، أن رجال الأمن سيبدؤون العمل على تطبيق تصاريح التنقل الموحدة للأنشطة البلدية المستثناة من قرار منع التجول، وذلك ابتداءً من الساعة الثالثة عصر اليوم الثلاثاء.

«هدف»: يُمكن لمنشآت القطاع الخاص الاستفادة من مبادرة دعم التوظيف مع 8 برامج أخرى

أوضح صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، أنه يُمكن لمنشآت القطاع الخاص، الاستفادة من دعم الأجور في مبادرة «دعم التوظيف» للسعوديين والسعوديات، الذين استفادوا سابقًا من برامج: التدريب على رأس العمل (تمهير)، الشهادات المهنية الاحترافية، دعم نمو التوطين، دعم العمل الجزئي، إعانة الباحثين عن عمل، دعم أجر أيام غسيل الكلى، دعم ضيافة أطفال المرأة العاملة (قرة)، ودعم نقل المرأة العاملة (وصول).

بالفيديو.. «الصحة» تتعاون مع «فيسبوك» لإيصال «التوعية» بكورونا لغير الناطقين بالعربية

قال المهندس أنس الحميد، المدير العام لإدارة التسويق والتوعية بوزارة الصحة، إن الإدارة تتعاون مع فيسبوك لتحديد الفئات غير الناطقة باللغة العربية؛ لإيصال المواد التوعوية المختلفة إليهم بلغاتهم، خاصة بشأن فيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19».

بالفيديو.. الحج والعمرة تعلن مغادرة معتمري جنوب إفريقيا إلى وطنهم

أظهر مقطع فيديو نشرته وزارة الحج والعمرة، مغادرة معتمري دولة جنوب إفريقيا المملكة عائدين إلى وطنهم فجر الثلاثاء.

الحصيني يتوقع أمطارًا متوسطة إلى غزيرة بعدة مناطق الثلاثاء

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قال الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، إن منطقة الرياض عاشت ليلة الثلاثاء، ليلة ماطرة وباردة وسيول.

تنبيه متقدم من الأرصاد بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على عسير

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، الثلاثاء، تنبيهًا متقدمًا بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير، تصحب بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة وتدني الرؤية، وتساقط البرد وجريان السيول.

محاضرة بغرفة الرياض: كورونا أظهر قيمة وأهمية الذكاء الاصطناعي

قال المهندس محمد حجي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة العالم الجديد المحدودة، إن جائحة كورونا أظهرت قيمة الذكاء الاصطناعي وأهميته.

رابطة العالم الإسلامي تدشن مشروع السلال الغذائية في السنغال لرمضان

دشَّن مكتب رابطة العالم الإسلامي فرع السنغال، مشروع السلال الغذائية لسكان العاصمة داكار وضواحيها وكل المناطق؛ بمناسبة شهر رمضان المبارك لهذا العام 1441هـ، لدعم الأسر المحتاجة لمواجهة جائحة كورونا.

الطقس: أمطار رعدية ورياح متربة وزخات برد على 8 مناطق

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس اليوم الثلاثاء، استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة قد تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة تحد من مدى الرؤية الأفقية على ثماني مناطق بالمملكة.

أمانة العاصمة المقدسة تزيل موقعًا عشوائيًا بمخطط العكيشية

أزالت أمانة العاصمة المقدسة، ممثلة ببلدية جنوب مكة الفرعية، موقعًا عشوائيًا بمخطط العكيشية بمساحة إجمالية بلغت 1200 متر مربع، وذلك ضمن الحملات الميدانية المُنفذة من قِبل قسم مراقبة البناء بالبلدية ومتابعة رئيس البلدية المهندس حمدي قدح؛ لإيقاف التعديات والعشوائيات على الأراضي الحكومية.

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