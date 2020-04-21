هيئة المواصفات: تنفيذ أكثر من 3400 خدمة عن بُعد خلال أسبوعين

واصلت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة جهودها في خدمة المستفيدين من المستهلكين والتجار والمستوردين، إذ أسفرت جهودها خلال الأسبوعين الماضيين عن تقديم أكثر من 3400 خدمة في مجال اختبار المنتجات، أو إصدار شهادات المطابقة وتراخيص استخدام علامة الجودة.

وقامت فرق العمل بالهيئة خلال الأسبوعين الماضيين باختبار وفحص 101 عينة في مختبراتها بمدينة الرياض وفرعيها بالمنطقة الشرقية ومنطقة مكة المكرمة.

وأوضحت الهيئة أنها أصدرت 1197 ترخيصًا باستخدام بطاقات استهلاك الطاقة المختلفة، منها 748 ترخيصًا للأجهزة المنزلية، و324 ترخيصًا للإطارات، و57 ترخيصًا للمركبات الخفيفة الجديدة، إلى جانب 22 ترخيصًا للمحركات الكهربائية.

كما أصدرت الهيئة 46 ترخيصًا باستخدام بطاقة ترشيد استهلاك المياه، كذلك تم منح تراخيص جديدة لعدد 5 منشآت باستخدام علامة الجودة السعودية، فيما تم استقبال 17 طلبًا إلكترونيًّا جديدة لمنشآت ترغب في الحصول على العلامة.

وفي مجال المطابقة، أصدرت هيئة المواصفات 3 شهادات مطابقة لاعتماد الطراز، شهادتين لشارة المطابقة الخليجية، إلى جانب 30 ترخيصًا باستخدام شعار البلاستك القابل للتحلل، وتضمنت جهود الهيئة أيضًا خلال الأسبوعين الماضيين إصدار 125 شهادة اعتراف بشهادة الـIECEE .

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كما تلقت الهيئة خلال الأسبوعين الماضيين 1027 استفسارًا عبر البريد الإلكتروني، و 584 اتصالًا هاتفيًّا عبر الرقم الموحد، فيما تم الرد على 336 استفسارًا واردًا لوحدة فحص السيارات.

وأعلنت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، في وقت سابق، استمرار تقديم خدماتها للمستفيدين عبر عدد من الخدمات الإلكترونية التي يمكن تنفيذها عن بُعد وعلى مدار الساعة دون الحاجة لمراجعة مقراتها ومكاتبها المختلفة، مبينة أن قنوات التواصل مع مركز المستفيدين متاحة عبر الهاتف الموحد 920009085 أو البريد الإلكتروني.

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