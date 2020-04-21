

لندن 28 شعبان 1441 هـ الموافق 21 أبريل 2020 م واس

أظهرت بيانات اليوم أن العدد الحقيقي لحالات الوفاة في بريطانيا بسبب فيروس

وقال المكتب الوطني للإحصاء: إنه سجل 13121 حالة وفاة حتى العاشر من أبريل في إنجلترا وويلز حيث تقيم الغالبية العظمى من سكان بريطانيا، بالمقارنة مع 9288 حالة وفقا للبيانات اليومية التي أعلنتها الحكومة عن الوفيات في المستشفيات.

وأشارت أحدث بيانات الوفيات بالمستشفيات المنشورة أمس إلى وفاة 16509 أشخاص في أنحاء المملكة المتحدة.

// انتهى //

16:44ت م

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لندن 28 شعبان 1441 هـ الموافق 21 أبريل 2020 م واسأظهرت بيانات اليوم أن العدد الحقيقي لحالات الوفاة في بريطانيا بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)حتى العاشر من أبريل أعلى بنسبة تزيد على 40 بالمئة من حصيلة الأرقام اليومية التي أعلنتها الحكومة.وقال المكتب الوطني للإحصاء: إنه سجل 13121 حالة وفاة حتى العاشر من أبريل في إنجلترا وويلز حيث تقيم الغالبية العظمى من سكان بريطانيا، بالمقارنة مع 9288 حالة وفقا للبيانات اليومية التي أعلنتها الحكومة عن الوفيات في المستشفيات.وأشارت أحدث بيانات الوفيات بالمستشفيات المنشورة أمس إلى وفاة 16509 أشخاص في أنحاء المملكة المتحدة.// انتهى //16:44ت م0130

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كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / وفيات كورونا في بريطانيا قد تكون أعلى بنسبة 40% من البيانات الأولية المعلنة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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