السعودية اليوم / أمانة الشرقية تواصل أعمال التعقيم في مختلف المواقع العامة



الدمام 28 شعبان 1441 هـ الموافق 21 إبريل 2020 م واس

قامت أمانة المنطقة الشرقية بإجراءات احترازية ووقائية لمواجهة فايروس "

وأكدت الأمانة اهتمامها بأعمال التعقيم بمختلف المواقع والوقوف على آلية الذبح في المسالخ والإشراف عليه من قِبل مختصين، إضافةً إلى تطهير وتعقيم سيارة نقل اللحوم، مؤكدةً أن جهودها للمحافظة على الصحة العامة للمواطن والمقيم تأتي تماشياً مع الجهود التي وضعتها الدولة -أيدها الله- والمبذولة على الصعد كافة من أجل مكافحة هذا الفيروس، من خلال اتخاذ التدابير الوقائية الملائمة كافة للوقاية من الأمراض حفاظاً على الصحة العامة.

من جانب آخر نفذت الأمانة أعمال الإنارة بتشغيل 751 عمود إنارة في الجزء المتبقي من المربع ( ب ) وإنارة المربع ( ج ) من حي الصواري بالعزيزية بمحافظة الخبر ، وذلك ضمن إطار اهتمامها بأحياء العزيزية ، كما تم انتهت من إنارة كامل المربعات ( أ ) و ( ب ) و ( ج ) بإجمالي 1451 عمود إنارة ، موضحة أنه تم خلال العام الماضي إنارة المرحلة الأولى في كامل المربع ( أ ) وجزء من المربع ( ب ) بإجمالي 700 عمود ، وتم إطلاق الإنارة فيها، فيما تم استكمال المتبقي من المربع ( ب ) وإنارة كامل المربع ( ج ), لافتةً النظر إلى أنه تم تركيب 751 عمود إنارة في كافة الشوارع ضمن المرحلة الثانية .

وأكدت الأمانة التزامها بتطوير البنية التحتية ومشاريع إنارة الشوارع لتلبية حاجات أحياء العزيزية والسكان فيها من خدمات البنية التحتية وإرساء منظومة الخدمات والمرافق العامة وفقاً لأعلى المعايير .

// انتهى //

16:44ت م

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الدمام 28 شعبان 1441 هـ الموافق 21 إبريل 2020 م واسقامت أمانة المنطقة الشرقية بإجراءات احترازية ووقائية لمواجهة فايروس " كورونا "، إذ نفذت أعمال التعقيم والتطهير للأحياء والشوارع العامة، ومجمعات سكن العمالة، وكذلك المنشآت التي يتوافد إليها المستهلكين، وكذلك أسواق الأغنام والمسالخ الأخرى.وأكدت الأمانة اهتمامها بأعمال التعقيم بمختلف المواقع والوقوف على آلية الذبح في المسالخ والإشراف عليه من قِبل مختصين، إضافةً إلى تطهير وتعقيم سيارة نقل اللحوم، مؤكدةً أن جهودها للمحافظة على الصحة العامة للمواطن والمقيم تأتي تماشياً مع الجهود التي وضعتها الدولة -أيدها الله- والمبذولة على الصعد كافة من أجل مكافحة هذا الفيروس، من خلال اتخاذ التدابير الوقائية الملائمة كافة للوقاية من الأمراض حفاظاً على الصحة العامة.من جانب آخر نفذت الأمانة أعمال الإنارة بتشغيل 751 عمود إنارة في الجزء المتبقي من المربع ( ب ) وإنارة المربع ( ج ) من حي الصواري بالعزيزية بمحافظة الخبر ، وذلك ضمن إطار اهتمامها بأحياء العزيزية ، كما تم انتهت من إنارة كامل المربعات ( أ ) و ( ب ) و ( ج ) بإجمالي 1451 عمود إنارة ، موضحة أنه تم خلال العام الماضي إنارة المرحلة الأولى في كامل المربع ( أ ) وجزء من المربع ( ب ) بإجمالي 700 عمود ، وتم إطلاق الإنارة فيها، فيما تم استكمال المتبقي من المربع ( ب ) وإنارة كامل المربع ( ج ), لافتةً النظر إلى أنه تم تركيب 751 عمود إنارة في كافة الشوارع ضمن المرحلة الثانية .وأكدت الأمانة التزامها بتطوير البنية التحتية ومشاريع إنارة الشوارع لتلبية حاجات أحياء العزيزية والسكان فيها من خدمات البنية التحتية وإرساء منظومة الخدمات والمرافق العامة وفقاً لأعلى المعايير .// انتهى //16:44ت م0129

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