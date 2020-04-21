السعودية اليوم / عدسة "واس" ترصد وفرة السلع الغذائية الرمضانية بأسواق محافظة محايل عسير



محايل 28 شعبان 1441 هـ الموافق 21 إبريل 2020 م واس

رصدت عدسة "واس" المخزون الغذائي للسلع الرمضانية في أسواق محافظة محايل عسير وسط إقبال من المواطنين والمقيمين خلال الساعات المسموح بها بالتسوق ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروش

وأوضح العديد من المواطنين خلال حديثهم لـ "واس" أن الأسعار مستقرة ولم يُلحظ ارتفاع أو وجود أزمة أو نقص سواء في المواد الغذائية المعتادة أو السلع الرمضانية التي يتم شراءها هذه الأيام قبيل شهر رمضان المبارك, فيما اتخذت الأسواق والمحلات التجارية للمواد الغذائية العديد من الإجراءات الاحترازية والوقائية التي فرضتها بلدية محايل من حيث تعقيم وتطهير عربات التسوق والتباعد الاجتماعي بين المتسوقين بمسافة من متر ونصف إلى مترين إضافة إلى لبس القفازات وارتداء الكمام.

من جانبها تواصل الفرق الرقابية التابعة للجهات الحكومية بالمنطقة تنفيذ الجولات الميدانية المكثفة على المنشآت التجارية والأسواق ، للتأكد من استمرارية عملها في تقديم الخدمات للمستهلكين، ووفرة المنتجات والتحقق من التزامها بأنظمة حماية المستهلك وتطبيق العقوبات النظامية بحق المخالفين .

//انتهى //

16:42ت م

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محايل 28 شعبان 1441 هـ الموافق 21 إبريل 2020 م واسرصدت عدسة "واس" المخزون الغذائي للسلع الرمضانية في أسواق محافظة محايل عسير وسط إقبال من المواطنين والمقيمين خلال الساعات المسموح بها بالتسوق ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروش كورونا المستجد.وأوضح العديد من المواطنين خلال حديثهم لـ "واس" أن الأسعار مستقرة ولم يُلحظ ارتفاع أو وجود أزمة أو نقص سواء في المواد الغذائية المعتادة أو السلع الرمضانية التي يتم شراءها هذه الأيام قبيل شهر رمضان المبارك, فيما اتخذت الأسواق والمحلات التجارية للمواد الغذائية العديد من الإجراءات الاحترازية والوقائية التي فرضتها بلدية محايل من حيث تعقيم وتطهير عربات التسوق والتباعد الاجتماعي بين المتسوقين بمسافة من متر ونصف إلى مترين إضافة إلى لبس القفازات وارتداء الكمام.من جانبها تواصل الفرق الرقابية التابعة للجهات الحكومية بالمنطقة تنفيذ الجولات الميدانية المكثفة على المنشآت التجارية والأسواق ، للتأكد من استمرارية عملها في تقديم الخدمات للمستهلكين، ووفرة المنتجات والتحقق من التزامها بأنظمة حماية المستهلك وتطبيق العقوبات النظامية بحق المخالفين .//انتهى //16:42ت م0126

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