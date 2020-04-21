السعودية اليوم / أمانة محافظة جدة تواصل أعمال الإصحاح البيئي وتعقيم ورَشّ الشوارع والميادين



جدة 28 شعبان 1441 هـ الموافق 21 إبريل 2020 م واس

تواصل أمانة محافظة جدة من خلال فرقها الميدانية المدعومة بالقوى العاملة في الرقابة والإصحاح البيئي، أعمال التعقيم والتطهير للأحياء والشوارع الرئيسية والفرعية والميادين، وذلك في إطار خططها الشاملة والإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار

ورصدت "واس" تكثيف الفرق الميدانية أعمالها للحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين وتحقيق السلامة الصحية، وسط التزام من المواطنين والمقيمين بأمر منع التجول للمحافظة على سلامتهم وللحد من انتشار فيروس كورونا.

واتخذت الأمانة الإجراءات الوقائية والاحترازية التي أوصت بها الجهات الصحية المختصة من خلال تطهير وتعقيم الألعاب والمتنزهات والأسواق والشوارع للتأكد من تطبيق القرارات والتدابير الوقائية والتوعية المستمرة ، علاوة على الحملات التفتيشية والجولات الرقابية على المحال التجارية والمنشآت الغذائية والمطاعم وأعمال المكافحة المنزلية في الأحياء والجولات على مساكن العمال وتقصي الاشتراطات الصحية فيها وغيرها من الأنشطة الصحية لتوعية العاملين والمواطنين ولاتخاذ جميع إجراءات السلامة الصحية وأعمال النظافة ومحاسبة المخالفين.

وشددت أمانة محافظة جدة على ضرورة التقيد بتعليمات وزارة الشؤون البلدية والقروية والجهات المختصة، كإجراء احترازي للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد حفاظاً على سلامة المواطنين والمقيمين، داعيةً الجميع إلى الاهتمام بنظافة الأماكن بشكل عام.

// انتهى //

16:30ت م

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جدة 28 شعبان 1441 هـ الموافق 21 إبريل 2020 م واستواصل أمانة محافظة جدة من خلال فرقها الميدانية المدعومة بالقوى العاملة في الرقابة والإصحاح البيئي، أعمال التعقيم والتطهير للأحياء والشوارع الرئيسية والفرعية والميادين، وذلك في إطار خططها الشاملة والإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" ، بالإضافة إلى تحقيق اعلى مستويات الإصحاح البيئي في جميع أرجاء المحافظةورصدت "واس" تكثيف الفرق الميدانية أعمالها للحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين وتحقيق السلامة الصحية، وسط التزام من المواطنين والمقيمين بأمر منع التجول للمحافظة على سلامتهم وللحد من انتشار فيروس كورونا.واتخذت الأمانة الإجراءات الوقائية والاحترازية التي أوصت بها الجهات الصحية المختصة من خلال تطهير وتعقيم الألعاب والمتنزهات والأسواق والشوارع للتأكد من تطبيق القرارات والتدابير الوقائية والتوعية المستمرة ، علاوة على الحملات التفتيشية والجولات الرقابية على المحال التجارية والمنشآت الغذائية والمطاعم وأعمال المكافحة المنزلية في الأحياء والجولات على مساكن العمال وتقصي الاشتراطات الصحية فيها وغيرها من الأنشطة الصحية لتوعية العاملين والمواطنين ولاتخاذ جميع إجراءات السلامة الصحية وأعمال النظافة ومحاسبة المخالفين.وشددت أمانة محافظة جدة على ضرورة التقيد بتعليمات وزارة الشؤون البلدية والقروية والجهات المختصة، كإجراء احترازي للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد حفاظاً على سلامة المواطنين والمقيمين، داعيةً الجميع إلى الاهتمام بنظافة الأماكن بشكل عام.// انتهى //16:30ت م0122

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