السعودية اليوم / أمانة العاصمة المقدسة تعلن بدء العمل في سوق الخضار والفواكه المؤقت بحي العوالي



مكة المكرمة 28 شعبان 1441 هـ الموافق 21 إبريل 2020 م واس

أعلنت أمانة العاصمة المقدسة بدء العمل في السوق المؤقتة للخضار والفواكه في حي العوالي بمكة المكرمة بعد أن هيأته بلدية العزيزية الفرعية ، للعمل من الساعة السابعة صباحاً وحتى الثالثة ظهراً.

وأوضح مدير عام شؤون البلديات المهندس عبد الله الزايدي أنه تم تجهيز الموقع بتركيب خيمة مضادة للحرارة ووضع لوحات إرشادية لمداخل ومخارج السوق المؤقت، مشيرةً الى أن الموقع سيحقق المتطلبات والاحتياجات اللازمة لسكان حي العوالي ، وتوفير احتياجاتهم الغذائية اليومية، مبينا أن السوق يتضمن مباسط للخضار والفواكه ويخضع لآلية تنظيم ومراقبة مستمرة وذلك حرصاً على صحة وسلامة المستهلكين مع المحافظة على الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية للحد من انتشار فيروس

وأبان الزايدي أن بلدية العزيزية تعمل بشكل يومي وفق الخطط المعتمدة داخل السوق والأماكن المحيطة به من حيث التعقيم والتطهير والنظافة، وتطبيق شروط السلامة على الباعة والمتسوقين عبر تعقيم عربات التسوق، وقياس درجات الحرارة للزوار عند دخول السوق مبينًا أن هذا الاستحداث المؤقت لسوق الخضار والفواكه بتوجيهات من أمين العاصمة المقدسة ، بغية تخفيف حدة الازدحام على الأسواق المركزية وتلبية لاحتياج سكان الحي .

// انتهى //

16:27ت م

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مكة المكرمة 28 شعبان 1441 هـ الموافق 21 إبريل 2020 م واسأعلنت أمانة العاصمة المقدسة بدء العمل في السوق المؤقتة للخضار والفواكه في حي العوالي بمكة المكرمة بعد أن هيأته بلدية العزيزية الفرعية ، للعمل من الساعة السابعة صباحاً وحتى الثالثة ظهراً.وأوضح مدير عام شؤون البلديات المهندس عبد الله الزايدي أنه تم تجهيز الموقع بتركيب خيمة مضادة للحرارة ووضع لوحات إرشادية لمداخل ومخارج السوق المؤقت، مشيرةً الى أن الموقع سيحقق المتطلبات والاحتياجات اللازمة لسكان حي العوالي ، وتوفير احتياجاتهم الغذائية اليومية، مبينا أن السوق يتضمن مباسط للخضار والفواكه ويخضع لآلية تنظيم ومراقبة مستمرة وذلك حرصاً على صحة وسلامة المستهلكين مع المحافظة على الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا وأبان الزايدي أن بلدية العزيزية تعمل بشكل يومي وفق الخطط المعتمدة داخل السوق والأماكن المحيطة به من حيث التعقيم والتطهير والنظافة، وتطبيق شروط السلامة على الباعة والمتسوقين عبر تعقيم عربات التسوق، وقياس درجات الحرارة للزوار عند دخول السوق مبينًا أن هذا الاستحداث المؤقت لسوق الخضار والفواكه بتوجيهات من أمين العاصمة المقدسة ، بغية تخفيف حدة الازدحام على الأسواق المركزية وتلبية لاحتياج سكان الحي .// انتهى //16:27ت م0120

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