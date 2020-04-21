السعودية اليوم / سمو أمير القصيم يصدر قراراً بترقية 24 موظفاً من منسوبي إمارة المنطقة إلى المرتبة العاشرة



بريدة 28 شعبان 1441 هـ الموافق 21 إبريل 2020 م واس

أصدر صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم , قراراً بترقية 24 موظفاً من منسوبي إمارة منطقة القصيم والمحافظات والمراكز التابعة لها من المرتبة التاسعة إلى المرتبة العاشرة.

وبارك وكيل إمارة منطقة القصيم الدكتور عبدالرحمن بن حسين الوزان، للموظين هذه الترقيات , متمنيا لهم التوفيق في أعمالهم.

وعبر الموظفون الذين شملهم القرار عن سعادتهم بالترقية , مؤكدين بأنها ستكون حافزاً لهم لبذل المزيد من الجهد ودافعاً للارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة بما يعود بالنفع على الوطن والمواطن.

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16:25ت م

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