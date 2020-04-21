السعودية اليوم / إيقاف 17 مهربا وتدمير مخبأ للجماعات الإرهابية بالجزائر



الجزائر 28 شعبان 1441 هـ الموافق 21 ابريل 2020 م واس

أوقفت عناصر مشتركة من الجيش والجمارك والأمن الجزائري 17 مهربًا في عمليات متفرقة بمدن تمنراست وعين قزام وبرج باجي مختار وبسكرة.

وأفاد بيان لوزارة الدفاع الجزائرية اليوم أنه تمت مصادرة سبع مركبات رباعية الدفع من المهربين، وخمس شاحنات، وكمية كبيرة من المواد الغذائية، و 13 مولدًا كهربائيًا، و10 مطارق ضغط، ومواد أخرى معدة للتهريب .

وأضاف البيان أن عناصر الجيش دمرت مخبأ للجماعات الإرهابية يحتوي على بندقيتين وكمية من الذخيرة، وثلاث قنابل تقليديتي الصنع وأغراض أخرى، بعد كشفها بمدينتي الجلفة وجيجل.

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16:22ت م

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