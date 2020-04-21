السعودية اليوم / أمانة المدينة المنورة تصدر 119 رخصة وقرار عن بعد لخدمة المواطنين



المدينة المنورة ٢٨ شعبان 1441 الموافق ٢١ إبريل 2020م واس

أصدرت أمانة منطقة المدينة المنورة 119 من الرخص والقرارات خلال أسبوع لمختلف الأنشطة على مستوى الأمانة والبلديات وذلك ضمن خدماتها الإلكترونية المقدمة للمواطنين عن بعد.

وشملت الرخص والقرارات التي صدرت بهدف تعزيز الإجراءات الوقائية واستمرار الخدمات دون توقف ، اعتماد ٢٢ رخصة بناء سكني وتجاري و ٨ رخص حفريات لخدمات البنية التحتية وإصدار ٣ قرارات مساحية و ٨٦ رخصة بلدية للمنشآت التجارية .

// انتهى //

16:22ت م

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