السعودية اليوم / ‏‎أمانة الشرقية تُنفذ 1292 جولة على المنشآت الغذائية بالقطيف



القطيف 28 شعبان 1441 هـ الموافق 21 إبريل 2020 م واس

نفَّذت أمانة المنطقة الشرقية خلال شهر شعبان الجاري، 1292 جولة تفتيشية في محافظة القطيف، جرى خلالها زيارة 8425 منشأة غذائية وإغلاق 372 منشأة مخالفةً للاشتراطات البلدية، وذلك ضمن الجولات التفتيشية للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والبلدية كافة على جميع المحلات التجارية والغذائية، واستمراراً لجهود الأمانة التفتيشية على الأسواق الغذائية والمستودعات ومنافذ بيع المواد الغذائية ومراكز التسوق، للتأكد من سلامة الأغذية وتطبيق الاشتراطات البلدية.

وأفادت الأمانة أن جولات المراقبين الميدانيين على المنشآت الغذائية أسفرت عن تحرير مخالفات صحية، وفرض غرامات مالية، ومصادرة مواد غذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وذلك ضمن نشاطها الرقابي لضمان المحافظة على الإصحاح البيئي وإبعاد كل ما يمكن أن يشكل خطرًا على الصحة العامة للوقاية من فيروس

وأبانت الأمانة أن المخالفات المرصودة تمثلت في انتهاء الشهادات الصحية، وعدم وجود ترخيص، وتدني مستوى النظافة العامة، ومخالفة اشتراطات تداول وتجهيز المواد، وعدم تغطية براميل النفايات بالمنشآت الصحية، وعدم التقيد باشتراطات الزي الرسمي، والتحضير المسبق للمواد سريعة التحضير، ووجود مواد مجهولة المصدر، داعيةً إلى تعاون المواطنين والمقيمين في الإبلاغ عن الملاحظات والمخالفات من خلال مركز 940.

// انتهى //

16:19ت م

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القطيف 28 شعبان 1441 هـ الموافق 21 إبريل 2020 م واسنفَّذت أمانة المنطقة الشرقية خلال شهر شعبان الجاري، 1292 جولة تفتيشية في محافظة القطيف، جرى خلالها زيارة 8425 منشأة غذائية وإغلاق 372 منشأة مخالفةً للاشتراطات البلدية، وذلك ضمن الجولات التفتيشية للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والبلدية كافة على جميع المحلات التجارية والغذائية، واستمراراً لجهود الأمانة التفتيشية على الأسواق الغذائية والمستودعات ومنافذ بيع المواد الغذائية ومراكز التسوق، للتأكد من سلامة الأغذية وتطبيق الاشتراطات البلدية.وأفادت الأمانة أن جولات المراقبين الميدانيين على المنشآت الغذائية أسفرت عن تحرير مخالفات صحية، وفرض غرامات مالية، ومصادرة مواد غذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وذلك ضمن نشاطها الرقابي لضمان المحافظة على الإصحاح البيئي وإبعاد كل ما يمكن أن يشكل خطرًا على الصحة العامة للوقاية من فيروس كورونا الجديد، مشيرةً إلى أنه جرى تسجيل 1452 إنذاراً، ومصادرة 31808 كيلو جراماً من المواد الغذائية المختلفة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، و 150 لتر عصائر مجهولة المصدر وزيوت منتهية الصلاحية، وصادرت وأتلفت 11880 بيضة فاسدة، وفرضت غرامات مالية على تلك المخالفات حسب الأنظمة والتعليمات والتقيد بلائحة الاشتراطات البلدية.وأبانت الأمانة أن المخالفات المرصودة تمثلت في انتهاء الشهادات الصحية، وعدم وجود ترخيص، وتدني مستوى النظافة العامة، ومخالفة اشتراطات تداول وتجهيز المواد، وعدم تغطية براميل النفايات بالمنشآت الصحية، وعدم التقيد باشتراطات الزي الرسمي، والتحضير المسبق للمواد سريعة التحضير، ووجود مواد مجهولة المصدر، داعيةً إلى تعاون المواطنين والمقيمين في الإبلاغ عن الملاحظات والمخالفات من خلال مركز 940.// انتهى //16:19ت م0114

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