السعودية اليوم / "هيئة المواصفات" تتيح إمكانية ضبط التوقيت وفق أدق الساعات الذرية



الرياض 28 شعبان 1441 هـ الموافق 21 إبريل 2020 م واس

أتاحت الهيئة

وأوضحت هيئة المواصفات أن هذه الخدمة تساعد المواطنين والمقيمين على التأكّد من دقة ساعاتهم خلال شهر رمضان المبارك خاصة أوقات الصلوات والإفطار والإمساك.

وأشارت الهيئة إلى أن المركز الوطني للقياس والمعايرة التابع لها حصل على الاعتـراف الدولـي مـن المكتـب الدولـي لـلأوزان والمقاييـس (BIPM) للمعيار الوطنـي لقيـاس الزمـن ، وبات يمكنه بـث إشارات الوقــت العياريـة باستخدام الإنترنت إلى جهــات اســتخدام الوقــت باستخدام نظام (NTP Network time protocol) بدقة تصل إلى 5 أجزاء من الألف من الثانية millisecond.

مما يذكر أن المركز الوطني للقياس والمعايرة هو الجهة الوطنية المنوط بها الاحتفاظ بجميع معايير القياس الوطنية وتحقيق مبدأ الإسنادية من خلال ربط الوحدات الدولية الأساسية مع المكتب الدولي للأوزان والمقاييس (BIPM) في باريس/ فرنسا، وبالتالي التحقق من دقة أجهزة القياس والاختبار المستخدمة في المنشاَت الصناعية والخدمية في جميع القطاعات ومنح شهادات المعايرة، ويرتبط المركز بعديد من الاتفاقيات الدولية، من أهمها اتفاقية المتر، واتفاقية الاعتراف المتبادل بشهادات المعايرة.

// انتهى //

16:19ت م

0112



الرياض 28 شعبان 1441 هـ الموافق 21 إبريل 2020 م واسأتاحت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة للمواطنين والمقيمين إمكانية ضبط توقيت ساعاتهم بهواتفهم النقالة وأجهزتهم الذكية وفق أدق الساعات الذرية المتوفرة بالمركز الوطني للقياس والمعايرة، وذلك عبر الرابط: http://time.saso.gov.sa.وأوضحت هيئة المواصفات أن هذه الخدمة تساعد المواطنين والمقيمين على التأكّد من دقة ساعاتهم خلال شهر رمضان المبارك خاصة أوقات الصلوات والإفطار والإمساك.وأشارت الهيئة إلى أن المركز الوطني للقياس والمعايرة التابع لها حصل على الاعتـراف الدولـي مـن المكتـب الدولـي لـلأوزان والمقاييـس (BIPM) للمعيار الوطنـي لقيـاس الزمـن ، وبات يمكنه بـث إشارات الوقــت العياريـة باستخدام الإنترنت إلى جهــات اســتخدام الوقــت باستخدام نظام (NTP Network time protocol) بدقة تصل إلى 5 أجزاء من الألف من الثانية millisecond.مما يذكر أن المركز الوطني للقياس والمعايرة هو الجهة الوطنية المنوط بها الاحتفاظ بجميع معايير القياس الوطنية وتحقيق مبدأ الإسنادية من خلال ربط الوحدات الدولية الأساسية مع المكتب الدولي للأوزان والمقاييس (BIPM) في باريس/ فرنسا، وبالتالي التحقق من دقة أجهزة القياس والاختبار المستخدمة في المنشاَت الصناعية والخدمية في جميع القطاعات ومنح شهادات المعايرة، ويرتبط المركز بعديد من الاتفاقيات الدولية، من أهمها اتفاقية المتر، واتفاقية الاعتراف المتبادل بشهادات المعايرة.// انتهى //16:19ت م0112

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.