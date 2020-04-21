شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تسجل 1147 إصابة جديدة بفيروس كورونا و6 وفيات والان مع التفاصيل

الثلاثاء 21 أبريل 2020 أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم عن تسجيل 1147 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" .

Advertisements وأضاف متحدث "الصحة" الدكتور محمد العبد العالي، خلال المؤتمر الصحفي الدوري للحديث عن آخر مستجدات فيروس "كورونا" أن إجمالي الحالات في المملكة وصل إلى 11.631 حالة حتى الآن و6 حالات وفاة و تسجيل 150 حالة شفاء جديدة والإجمالي يرتفع إلى 1640 حالة شفاء.

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