العين الإخباريةالثلاثاء 2020/4/21 04:52 م بتوقيت أبوظبي
أعلنت وزارة الصحة السعودية، الثلاثاء، تسجيل 1147 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 11631 حالة.
وقال المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية، محمد العبد العالي، في مؤتمر صحفي حول تطورات فيروس كورونا، إن المملكة سجلت 5 وفيات جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 109 حالات، مشيرا إلى تسجيل 150 حالة شفاء ليرتفع عدد المتعافين في البلاد إلى 1640.
وأضاف المتحدث أن أكثر من 150 فرقة تقوم بالمسح النشط في مناطق السعودية، مشددا على الجميع بمواصلة الالتزام بالتباعد الاجتماعي.
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