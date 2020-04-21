السعودية | السعودية: 1147 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 1640 حالة

شكرا لقرائتكم السعودية: 1147 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 1640 حالة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 1147 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى 11631 حالة.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية، محمد العبد العالي، في مؤتمر صحافي حول تطورات فيروس كورونا إن المملكة سجلت 5 وفيات جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 109 حالات، مشيراً إلى ارتفاع عدد المتعافين إلى 1640.

وأضاف المتحدث أن أكثر من 150 فرقة تقوم بالمسح النشط في مناطق السعودية.

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وشدد المتحدث باسم الصحة السعودية على الجميع مواصلة الالتزام بالتباعد الاجتماعي.

وفي وقت سابق، شدد وزير الصحة السعودي، توفيق الربيعة، على أهمية الحفاظ على التباعد الاجتماعي.

وأضاف قائلا: "نريد الالتزام بالإجراءات الاحترازية خلال شهر رمضان"، مشيراً إلى أن السلطات السعودية تتوقع استمرار تزايد الإصابات بكورونا في الأيام المقبلة، مشيراً إلى أنه تم اعتماد مبلغ 47 مليار ريال تم تقديمها لوزارة الصحة لمواجهة فيروس كورونا.