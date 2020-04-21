، "الأولمبية": اليابان ستتحمل تكاليف تأجيل استضافة دورة الألعاب ،

محمد بن مسعود - الدمام - التكلفة ستتراوح بين ثلاثة وستة مليارات دولار

أعلنت اللجنة الأولمبية الدولية مساء أمس الاثنين أن اليابان ستتحمل التكاليف الإضافية الناجمة عن تأجيل دورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020"، من العام الجاري إلى العام المقبل.

وقالت اللجنة الأولمبية الدولية: إن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي وافق على أن تتحمل اليابان التكاليف طبقًا لبنود الاتفاق الحالي لدورة 2020".

وذكر مسؤولون في اليابان، أن التأجيل سيسفر عن تكاليف تتراوح بين ثلاثة وستة مليارات دولار.

وقال يوشيهايد سوجا،المتحدث باسم الحكومة اليابانية في مؤتمر صحفي إنه لم يكن هناك اتفاق بين اللجنة الأولمبية الدولية واليابان بشأن تكاليف التأجيل.

وذكرت يوريكو كويكي، عمدة طوكيو، أن رئيس لجنة التنسيق بالأولمبية الدولية جون كوتس، لم يتطرق في حديثه إلى تحمل الجانب الياباني تكاليف التأجيل، وستطالب اللجنة الأولمبية الدولية بالمشاركة في تحمل التكاليف.

طوكيو 2020