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تمكنت أمانة منطقة الرياض من رفع ١١٧.١٢٧ طنًا من النفايات البلدية الصلبة، وتنفيذ أعمال تعقيم لـ١٣٤.٤٩٥ حاوية نظافة خلال ١٤ يومًا.
جاء ذلك في سياق خطة إصحاح بيئي متكاملة تشمل جميع أرجاء مدينة الرياض لوقاية السكان من فيروس كورونا.أمانة الرياض الرياض
21 إبريل 2020 - 28 شعبان 1441 03:58 PM
وفق خطة إصحاح بيئي متكاملة لوقاية سكّان الأحياء من كورونا
تمكنت أمانة منطقة الرياض من رفع ١١٧.١٢٧ طنًا من النفايات البلدية الصلبة، وتنفيذ أعمال تعقيم لـ١٣٤.٤٩٥ حاوية نظافة خلال ١٤ يومًا.
جاء ذلك في سياق خطة إصحاح بيئي متكاملة تشمل جميع أرجاء مدينة الرياض لوقاية السكان من فيروس كورونا.
، أمانة الرياض ترفع 127 طن نفايات بلدية صلبة خلال 14 يومًا ،
المصدر : الخليج 365
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