، المملكة تقدم 150 طنًا من التمور هدية لباكستان ،

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سلمت سفارة المملكة العربية السعودية لدى جمهورية باكستان الإسلامية، اليوم، 150 طنًا من التمور هدية المملكة لجمهورية باكستان الإسلامية.
وقام سفير خادم الحرمين الشريفين لدى باكستان نواف بن سعيد المالكي، بتسليم التمور للجانب الباكستاني خلال مناسبة انعقدت بمقر السفارة في إسلام آباد، بحضور مدير فرع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في باكستان الدكتور خالد بن محمد العثماني.
وقال "المالكي": هذه الهدية تأتي ضمن البرامج التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز لعدد من الدول الشقيقة والصديقة، انطلاقاً من حرصهما على وصول هذه المساعدات لمستحقيها في الوقت المناسب وقبل دخول شهر رمضان المبارك.
من جانبه، عبّر المدير العام لمجلس الوزراء الباكستاني طاهر رشيد الذي وقع على مذكرة الاستلام نيابة عن الحكومة الباكستانية عن شكره وامتنانه للمملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين على استمرارية هذه الهدية التي تأتي كل عام، وتؤكد استمرارية دعم المملكة العربية السعودية المنقطع النظير للشعب الباكستاني.سفارة المملكة العربية السعودية باكستان
21 إبريل 2020 - 28 شعبان 1441 03:58 PM
ضمن البرامج المقدمة للدول الشقيقة والصديقة
سلمت سفارة المملكة العربية السعودية لدى جمهورية باكستان الإسلامية، اليوم، 150 طنًا من التمور هدية المملكة لجمهورية باكستان الإسلامية.
وقام سفير خادم الحرمين الشريفين لدى باكستان نواف بن سعيد المالكي، بتسليم التمور للجانب الباكستاني خلال مناسبة انعقدت بمقر السفارة في إسلام آباد، بحضور مدير فرع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في باكستان الدكتور خالد بن محمد العثماني.
وقال "المالكي": هذه الهدية تأتي ضمن البرامج التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز لعدد من الدول الشقيقة والصديقة، انطلاقاً من حرصهما على وصول هذه المساعدات لمستحقيها في الوقت المناسب وقبل دخول شهر رمضان المبارك.
من جانبه، عبّر المدير العام لمجلس الوزراء الباكستاني طاهر رشيد الذي وقع على مذكرة الاستلام نيابة عن الحكومة الباكستانية عن شكره وامتنانه للمملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين على استمرارية هذه الهدية التي تأتي كل عام، وتؤكد استمرارية دعم المملكة العربية السعودية المنقطع النظير للشعب الباكستاني.
، المملكة تقدم 150 طنًا من التمور هدية لباكستان ،
المصدر : الخليج 365
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