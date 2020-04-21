محمد بن مسعود - الدمام - انتقل إلى رحمة الله تعالى أمس الاثنين ناصر بن فهد ناصر الشايع وتم الصلاة عليه ودفنه اليوم الثلاثاء الساعة 11 صباحاً في مقبرة شمال الرياض والعزاء لابنه حسام.

تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته وأسكنه فسيح جناته. 21 إبريل 2020 - 28 شعبان 1441 03:57 PM Advertisements ناصر بن فهد الشايع في ذمة الله ناصر بن فهد الشايع في ذمة الله انتقل إلى رحمة الله تعالى أمس الاثنين ناصر بن فهد ناصر الشايع وتم الصلاة عليه ودفنه اليوم الثلاثاء الساعة 11 صباحاً في مقبرة شمال الرياض والعزاء لابنه حسام.

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المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

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