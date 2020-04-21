، هل تسببت تخمة العرض في انخفاض أسعار النفط؟.. خبير طاقة يجيب ،

محمد بن مسعود - الدمام - "براون" توقع استمرار تراجع أثمان البترول

ذكر الرئيس التنفيذي السابق لشركة "بي.بي" جون براون، اليوم (الثلاثاء)، أن أسعار النفط ستظل منخفضة لبعض الوقت مع تجاوز المعروض الطلب، مشيرًا إلى أن الوضع الحالي في أسواق النفط العالمية يعيد إلى الأذهان التخمة النفطية في الثمانينات من القرن الماضي.

وأوضح "براون"، الذي شغل منصب الرئيس التنفيذي لـ"بي.بي" في الفترة من 1995 إلى 2007، أن الأسعار السلبية مسألة متعلقة بالولايات المتحدة بسبب الافتقار لطاقة تخزين، وبالتوازي مع ذلك فإن الطلب العالمي منخفض بينما يظل الإنتاج مرتفعًا، وفقاً لـ"رويترز".

وقال لهيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي": "إن الأسعار ستكون منخفضة جدًا وأعتقد أنها ستظل منخفضة وشديدة التقلب لوقت طويل"، لافتًا إلى أنه لاتزال هناك كميات كبيرة تنتج وتوجه للتخزين ولا تُستخدم.

وأشار "براون" إلى أن الوضع الحالي يذكر تمامًا بفترة في منتصف الثمانينات حين حدث نفس الأمر، إمدادات كثيرة جدًا وطلب قليل جدًا واستمر انخفاض أسعار النفط لمدة 17 عامًا.

ورأى خبير الطاقة أن الطلب على الهيدروكربونات (النفط والغاز) سيظل ضعيفًا، ويرجع ذلك في جزء منه لوعي أكبر بتغيرات المناخ.

ونزلت التعاملات الآجلة علي الخام الأمريكي دون الصفر للمرة الأولي على الإطلاق أمس، وسجل الخام الأمريكي في عقود مايو (أيار) -37.63 دولارًا للبرميل ولكن الأسعار تحولت إيجابًا.النفط أسعار النفط