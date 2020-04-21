محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء 21 أبريل 2020، عن تسجيل 1147 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال يوم أمس الأثنين .

وأضاف متحدث "الصحة" الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي الدوري للحديث عن آخر مستجدات فيروس "كورونا" أن إجمالي الحالات في المملكة وصل إلى 11631 حالة حتى الآن. 21 إبريل 2020 - 28 شعبان 1441 03:47 PM Advertisements "الصحة" : تسجيل 1147 إصابة جديدة بفيروس كورونا".. والإجمالي يرتفع إلى 11631 حالة "الصحة" : تسجيل 1147 إصابة جديدة بفيروس كورونا".. والإجمالي يرتفع إلى 11631 حالة أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء 21 أبريل 2020، عن تسجيل 1147 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال يوم أمس الأثنين .

وأضاف متحدث "الصحة" الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي الدوري للحديث عن آخر مستجدات فيروس "كورونا" أن إجمالي الحالات في المملكة وصل إلى 11631 حالة حتى الآن. الكلمات المفتاحية ، "الصحة" : تسجيل 1147 إصابة جديدة بفيروس كورونا".. والإجمالي يرتفع إلى 11631 حالة ،

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