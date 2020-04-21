، عبر واتساب.. "صحة الحفر" تطلق خدمة الاستشارة عن بعد لعيادات الأسنان ،

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أطلقت مديرية الشؤون الصحية بحفر الباطن خدمة الاستشارة عن بعد لعيادات الأسنان خارج أوقات العمل، وذلك من خلال إرسال رسالة عبر تطبيق الواتساب على الأرقام المخصصة.
وبينت المديرية أنه يتم استقبال الاستشارات المتعلقة بمشاكل الأسنان من يوم الأحد إلى الخميس من الساعة (4 مساءً ) حتى الساعة (8 مساءً)، ويقدم الاستشارة أخصائيو علاج عصب، طب أسنان أطفال، جراحة وجه وفكين، جراحة وأمراض اللثة، دون الحاجة للذهاب للمستشفيات، تماشياً مع توجيهات وتعليمات وزارة الصحة بأمر منع التجول، والتأكيد على الالتزام بالبقاء في المنزل، وتأتي هذه الخدمة ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا (كوفيد-19) ومنع انتشاره.
وتؤكد صحة حفر الباطن على حرصها الدائم في توفير الخدمات والاستشارات الطبية للمواطنين والمقيمين وهم في منازلهم دون الحاجة إلى مراجعة المستشفيات .
مديرية الشؤون الصحية بحفر الباطن
عبر واتساب.. "صحة الحفر" تطلق خدمة الاستشارة عن بعد لعيادات الأسنانصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-04-21
أطلقت مديرية الشؤون الصحية بحفر الباطن خدمة الاستشارة عن بعد لعيادات الأسنان خارج أوقات العمل، وذلك من خلال إرسال رسالة عبر تطبيق الواتساب على الأرقام المخصصة.
وبينت المديرية أنه يتم استقبال الاستشارات المتعلقة بمشاكل الأسنان من يوم الأحد إلى الخميس من الساعة (4 مساءً ) حتى الساعة (8 مساءً)، ويقدم الاستشارة أخصائيو علاج عصب، طب أسنان أطفال، جراحة وجه وفكين، جراحة وأمراض اللثة، دون الحاجة للذهاب للمستشفيات، تماشياً مع توجيهات وتعليمات وزارة الصحة بأمر منع التجول، والتأكيد على الالتزام بالبقاء في المنزل، وتأتي هذه الخدمة ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا (كوفيد-19) ومنع انتشاره.
وتؤكد صحة حفر الباطن على حرصها الدائم في توفير الخدمات والاستشارات الطبية للمواطنين والمقيمين وهم في منازلهم دون الحاجة إلى مراجعة المستشفيات .
21 إبريل 2020 - 28 شعبان 1441
03:20 PM
تأتي هذه الخدمة ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد
أطلقت مديرية الشؤون الصحية بحفر الباطن خدمة الاستشارة عن بعد لعيادات الأسنان خارج أوقات العمل، وذلك من خلال إرسال رسالة عبر تطبيق الواتساب على الأرقام المخصصة.
وبينت المديرية أنه يتم استقبال الاستشارات المتعلقة بمشاكل الأسنان من يوم الأحد إلى الخميس من الساعة (4 مساءً ) حتى الساعة (8 مساءً)، ويقدم الاستشارة أخصائيو علاج عصب، طب أسنان أطفال، جراحة وجه وفكين، جراحة وأمراض اللثة، دون الحاجة للذهاب للمستشفيات، تماشياً مع توجيهات وتعليمات وزارة الصحة بأمر منع التجول، والتأكيد على الالتزام بالبقاء في المنزل، وتأتي هذه الخدمة ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا (كوفيد-19) ومنع انتشاره.
وتؤكد صحة حفر الباطن على حرصها الدائم في توفير الخدمات والاستشارات الطبية للمواطنين والمقيمين وهم في منازلهم دون الحاجة إلى مراجعة المستشفيات .
، عبر واتساب.. "صحة الحفر" تطلق خدمة الاستشارة عن بعد لعيادات الأسنان ،
المصدر : الخليج 365
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