، عبر واتساب.. "صحة الحفر" تطلق خدمة الاستشارة عن بعد لعيادات الأسنان ،

محمد بن مسعود - الدمام - تأتي هذه الخدمة ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد

أطلقت مديرية الشؤون الصحية بحفر الباطن خدمة الاستشارة عن بعد لعيادات الأسنان خارج أوقات العمل، وذلك من خلال إرسال رسالة عبر تطبيق الواتساب على الأرقام المخصصة.

وبينت المديرية أنه يتم استقبال الاستشارات المتعلقة بمشاكل الأسنان من يوم الأحد إلى الخميس من الساعة (4 مساءً ) حتى الساعة (8 مساءً)، ويقدم الاستشارة أخصائيو علاج عصب، طب أسنان أطفال، جراحة وجه وفكين، جراحة وأمراض اللثة، دون الحاجة للذهاب للمستشفيات، تماشياً مع توجيهات وتعليمات وزارة الصحة بأمر منع التجول، والتأكيد على الالتزام بالبقاء في المنزل، وتأتي هذه الخدمة ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا (كوفيد-19) ومنع انتشاره.

وتؤكد صحة حفر الباطن على حرصها الدائم في توفير الخدمات والاستشارات الطبية للمواطنين والمقيمين وهم في منازلهم دون الحاجة إلى مراجعة المستشفيات .

مديرية الشؤون الصحية بحفر الباطن