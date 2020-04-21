السعودية اليوم / أمانة عسير تزيل مساكن عشوائية للعمالة لم تلتزم بقواعد السلامة



أبها 28 شعبان 1441 هـ الموافق 21 إبريل 2020 م واس

أزالت أمانة منطقة عسير أمس مساكن عشوائية للعمالة في مدينة أبها وأغلقت مواقع أخرى.

وأوضح أمين المنطقة الدكتور وليد الحميدي أن فرق الرقابة على الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار فيروس

وأكد الحميدي أن حملات الرقابة ستتواصل لتنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية، و التركيز على تطبيق معايير الأمن والسلامة والصحة العامة الخاصة بمساكن العمال، مشيرا إلى أن الامانة اتخذت إجراءات عديدة في هذا الإطار منها فحص العمالة الموجودة داخل السكن باستخدام كاشف قياس درجة الحرارة يوميا، ووضع لوحات إرشادية بالسكن للحث على طرق الوقاية من فيروس كورونا، وإلزام جميع العمالة بالتعقيم بشكل مستمر، وتطهير وتعقيم وغسل السكن بشكل يومي، وتطهير ورش محيط السكن بالمبيدات و المطهرات بصورة دورية.

// انتهى //

15:44ت م

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أبها 28 شعبان 1441 هـ الموافق 21 إبريل 2020 م واسأزالت أمانة منطقة عسير أمس مساكن عشوائية للعمالة في مدينة أبها وأغلقت مواقع أخرى.وأوضح أمين المنطقة الدكتور وليد الحميدي أن فرق الرقابة على الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا ، قامت بإزالة سكن عشوائي في أبها يضم 18 غرفة يسكن بها أكثر من 100 عامل, وذلك بعد تهيئة سكن آخر مناسب لهم، إضافة إلى إغلاق 4 مواقع لمساكن عشوائية غير مرخصة وغير مطابقة للمعايير الصحية، حيث تم رصد انعدام معايير الأمن والسلامة، وتكدس العمال داخلها بشكل عشوائي وافتقارها لأدنى الاشتراطات الصحية المطلوبة.وأكد الحميدي أن حملات الرقابة ستتواصل لتنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية، و التركيز على تطبيق معايير الأمن والسلامة والصحة العامة الخاصة بمساكن العمال، مشيرا إلى أن الامانة اتخذت إجراءات عديدة في هذا الإطار منها فحص العمالة الموجودة داخل السكن باستخدام كاشف قياس درجة الحرارة يوميا، ووضع لوحات إرشادية بالسكن للحث على طرق الوقاية من فيروس كورونا، وإلزام جميع العمالة بالتعقيم بشكل مستمر، وتطهير وتعقيم وغسل السكن بشكل يومي، وتطهير ورش محيط السكن بالمبيدات و المطهرات بصورة دورية.// انتهى //15:44ت م0106

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