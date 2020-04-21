السعودية اليوم / سمو أمير الجوف يستعرض سير العمل بتطبيق إجراءات الوقاية من كورونا بمحافظات المنطقة



سكاكا 28 شعبان 1441 هـ الموافق 21 إبريل 2020 م واس

عقد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف اليوم, اجتماعاً عبر الاتصال المرئي، مع وكلاء الإمارة ومحافظي المحافظات.

واستمع سموه في بداية الاجتماع لإيجاز من محافظي المحافظات عن سير العمل فيها والإجراءات الوقائية المتخذة لمنع انتشار فيروس

ووجه سمو أمير منطقة الجوف بتضافر الجهود لما تتطلبه المرحلة القادمة لكي لا نهدر جهود الدولة وما اتخذته من اجراءات للوقاية من الجائحة ، وتوعية الجميع بما هو مطلوب من المجتمع بزيادة الوعي والحث على التقيد بالتعليمات التي تصدر لتجنب الإصابة بالفيروس، داعيا سموه الله أن يحمي بلادنا من كل مكروه بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - وأن يدفع البلاء عن الجميع.

// انتهى //

15:43ت م

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سكاكا 28 شعبان 1441 هـ الموافق 21 إبريل 2020 م واسعقد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف اليوم, اجتماعاً عبر الاتصال المرئي، مع وكلاء الإمارة ومحافظي المحافظات.واستمع سموه في بداية الاجتماع لإيجاز من محافظي المحافظات عن سير العمل فيها والإجراءات الوقائية المتخذة لمنع انتشار فيروس كورونا ، وتنفيذ التوصيات السابقة في إزالة المخيمات والحد من التجمعات، ومتابعة الزيارات الميدانية لمقار العمالة الوافدة ونقلهم لعدد من مباني المدارس الحكومية التي جرى تخصيصها من إدارة التعليم لهذا الشأن ، للحيلولة دون انتشار الفيروس، مع التقيد باستكمال النماذج المخصصة لهذا الغرض بشكل مستمر وفوري، منوهاً في الوقت ذاته بجهود رجال الأمن بتطبيق التعليمات ومنع التجول وحسن التعامل مع الجميع.ووجه سمو أمير منطقة الجوف بتضافر الجهود لما تتطلبه المرحلة القادمة لكي لا نهدر جهود الدولة وما اتخذته من اجراءات للوقاية من الجائحة ، وتوعية الجميع بما هو مطلوب من المجتمع بزيادة الوعي والحث على التقيد بالتعليمات التي تصدر لتجنب الإصابة بالفيروس، داعيا سموه الله أن يحمي بلادنا من كل مكروه بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - وأن يدفع البلاء عن الجميع.// انتهى //15:43ت م0104

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