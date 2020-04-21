السعودية اليوم / منظمتا الصحة والتجارة العالمية تطالب بتدفق التجارة ذات الصلة بمكافحة (كوفيد 19)



جنيف 28 شعبان 1441 هـ الموافق 21 إبريل 2020 م واس

دعت منظمة الصحة العالمية ومنظمة التجارة العالمية دول العالم إلى الحفاظ على استمرار تدفق التجارة في المعدات واللوازم الطبية، والأدوية والمواد الخام اللازمة لإنتاج الأدوية والتقنية الصحية لمكافحة وباء (كوفيد 19)، كما دعت الحكومات إلى اتخاذ قرارات السياسة التجارية بشكل لا يعوق توافر التوريدات الطبية والصحية.

وأكد مدير عام منظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس ادهانوم، ومدير عام منظمة التجارة العالمية وروبرتو أزيفيدو، على العمل معاً لدعم الجهود المبذولة لضمان تدفق الإمدادات الطبية والسلع والخدمات، وذلك عملاً باللوائح الصحية الدولية لعام 2005 وقواعد منظمة التجارة العالمية.

وأوضحا أن اللوائح الصحية الدولية تنص على الوقاية من انتشار الأمراض على الصعيد الدولي والسيطرة عليها وتوفير الاستجابة بما يتناسب مع ما تمثله من مخاطر على الصحة العامة، كما تنص قواعد التجارة العالمية على الحد من التدخل في حرية حركة تدفق التجارة الدولية، وتوفر للحكومات المرونة التي قد تحتاجها لمعالجة نقص الإمدادات الطبية الأساسية، داعين أن يكون اتخاذ أي إجراء مقيدا للتجارة متناسبا وشفافا ومؤقتاً، وتجنب التدابير المعطلة لسلاسل التوريد خاصة إلى البلدان النامية التي تعتمد على واردات الأدوية والأجهزة الطبية.

كما دعوا إلى مواصلة تبادل المعلومات مع المنظمتين بما يتماشى مع آليات الشفافية المعمول بها لدعم الاستجابة المنسقة للوباء، واتخاذ التدابير التي تسهل البحث والتطوير، ونشرها داخل البلدان وعبر الحدود لضمان الوصول العادل إلى تلك التقنيات، ووصول نتائج التجارب والاختبارات السريرية، وتقاسم حقوق الملكية الفكرية ذات الصلة، والعمل على زيادة القدرة التصنيفية وأنظمة الشراء المفتوحة الشفافة، وإلغاء أَي تعريفات على التقنيات الصحية ذات الصلة.

// انتهى //

15:39ت م

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