السعودية اليوم / سمو أمير الجوف يؤكد خلال الاجتماع المرئي مع غرفة العمليات المشتركة على مضاعفة الجهود للوقاية من كورونا



سكاكا 28 شعبان 1441 هـ الموافق 21 إبريل 2020 م واس

أكد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، مضاعفة الجهود الاحترازية للوقاية من فيروس

جاء ذلك خلال اجتماع سموه المرئي، مع رئيس وأعضاء غرفة العمليات المشتركة بالشؤون الصحية وأعضاء غرفة العمليات من منسوبي القطاعات الحكومية، بمشاركة وكلاء الإمارة.

كما شدد سموه على مضاعفة الجهود خلال الشهر الفضيل من خلال تطبيق الإجراءات الاحترازية وجميع الاشتراطات الصحية والتقيد بالتباعد الاجتماعي من أجل سلامة الجميع والحفاظ على صحتهم.

ونوه سموه بالدور الذي يقومون به أعضاء غرفة العمليات والأداء العالي للعمل على تطبيق الإجراءات الخاصة بالوقاية من الجائحة والتعامل بكل دقة وحزم مع حالات الاشتباه وتطبيق أعلى درجات السلامة الصحية وتتبع الحالات المخالطة من خلال المسح النشط، داعياً إلى حث الجميع على التقيد بالتعليمات والإجراءات المتخذة لتجنب الإصابة بالفيروس.

بعد ذلك استمع سموه من مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الجوف رئيس غرفة العمليات المشتركة الدكتور حسن بن علي الشهراني لشرح عن سير العمل في غرفة العمليات المشتركة والجهود التي تقوم بها بالتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى، ووفرة مخزون المستلزمات الطبية ومنها الكمامات والمعقمات.

ودعا سموه الله أن يديم على البلاد أمنها واستقرارها وقيادتها، وأن يدفع هذا الوباء عن الجميع.

// انتهى //

15:27ت م

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سكاكا 28 شعبان 1441 هـ الموافق 21 إبريل 2020 م واسأكد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، مضاعفة الجهود الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا الجديد وخاصة خلال شهر رمضان المبارك.جاء ذلك خلال اجتماع سموه المرئي، مع رئيس وأعضاء غرفة العمليات المشتركة بالشؤون الصحية وأعضاء غرفة العمليات من منسوبي القطاعات الحكومية، بمشاركة وكلاء الإمارة.كما شدد سموه على مضاعفة الجهود خلال الشهر الفضيل من خلال تطبيق الإجراءات الاحترازية وجميع الاشتراطات الصحية والتقيد بالتباعد الاجتماعي من أجل سلامة الجميع والحفاظ على صحتهم.ونوه سموه بالدور الذي يقومون به أعضاء غرفة العمليات والأداء العالي للعمل على تطبيق الإجراءات الخاصة بالوقاية من الجائحة والتعامل بكل دقة وحزم مع حالات الاشتباه وتطبيق أعلى درجات السلامة الصحية وتتبع الحالات المخالطة من خلال المسح النشط، داعياً إلى حث الجميع على التقيد بالتعليمات والإجراءات المتخذة لتجنب الإصابة بالفيروس.بعد ذلك استمع سموه من مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الجوف رئيس غرفة العمليات المشتركة الدكتور حسن بن علي الشهراني لشرح عن سير العمل في غرفة العمليات المشتركة والجهود التي تقوم بها بالتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى، ووفرة مخزون المستلزمات الطبية ومنها الكمامات والمعقمات.ودعا سموه الله أن يديم على البلاد أمنها واستقرارها وقيادتها، وأن يدفع هذا الوباء عن الجميع.// انتهى //15:27ت م0100

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