السعودية اليوم / سفير خادم الحرمين الشريفين لدى باكستان يسلم 150 طنًا من التمور هدية المملكة لباكستان



إسلام آباد 28 شعبان 1441 هـ الموافق 21 أبريل 2020 م واس

سلمت سفارة المملكة العربية

وقام سفير خادم الحرمين الشريفين لدى باكستان نواف بن سعيد المالكي، بتسليم التمور للجانب الباكستاني خلال مناسبة انعقدت بمقر السفارة في إسلام آباد، بحضور مدير فرع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في باكستان الدكتور خالد بن محمد العثماني.

وأوضع السفير المالكي في تصريح لوكالة الأنباء السعودية أن هذه الهدية تأتي ضمن البرامج التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد الأمير

من جانبه عبّر المدير العام لمجلس الوزراء الباكستاني طاهر رشيد الذي وقع على مذكرة الاستلام نيابة عن الحكومة الباكستانية عن شكره وامتنانه للمملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين حفظه الله ورعاه على استمرارية هذه الهدية التي تأتي كل عام، وتؤكد استمرارية دعم المملكة العربية السعودية المنقطع النظير للشعب الباكستاني.

// انتهى //

15:18ت م

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إسلام آباد 28 شعبان 1441 هـ الموافق 21 أبريل 2020 م واسسلمت سفارة المملكة العربية السعودية لدى جمهورية باكستان الإسلامية اليوم 150 طنًا من التمور هدية المملكة لجمهورية باكستان الإسلامية.وقام سفير خادم الحرمين الشريفين لدى باكستان نواف بن سعيد المالكي، بتسليم التمور للجانب الباكستاني خلال مناسبة انعقدت بمقر السفارة في إسلام آباد، بحضور مدير فرع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في باكستان الدكتور خالد بن محمد العثماني.وأوضع السفير المالكي في تصريح لوكالة الأنباء السعودية أن هذه الهدية تأتي ضمن البرامج التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ـ حفظهما الله ـ لعدد من الدول الشقيقة والصديقة، وذلك انطلاقاً من حرصهما على وصول هذه المساعدات لمستحقيها في الوقت المناسب وقبل دخول شهر رمضان المبارك.من جانبه عبّر المدير العام لمجلس الوزراء الباكستاني طاهر رشيد الذي وقع على مذكرة الاستلام نيابة عن الحكومة الباكستانية عن شكره وامتنانه للمملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين حفظه الله ورعاه على استمرارية هذه الهدية التي تأتي كل عام، وتؤكد استمرارية دعم المملكة العربية السعودية المنقطع النظير للشعب الباكستاني.// انتهى //15:18ت م0095

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