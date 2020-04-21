

حفر الباطن 28 شعبان 1441 هـ الموافق 21 أبريل 2020 م واس

نظمت صحة حفر الباطن حملة توعوية للوقاية من فيروس

وشملت الحملة على فحص العمال والتأكد من سلامتهم وتوعيتهم بعدة لغات حول الأعراض وطرق الوقاية، وذلك من خلال النظافة الشخصية وعدم لمس الوجه باليدين مع توضيح طرق غسل اليدين بالشكل الصحيح وتعريفهم بالسلوكيات الخاطئة إلى جانب تقديم النصائح عند ظهور الأعراض التنفسية، وإجراءات العزل الصحي في المنزل مع توزيع دليل صحي يحتوي على مجموعة من الأسئلة الشائعة عن هذا الفيروس والإجابة عليها بعدة لغات، بهدف رفع معدل الوعي الصحي بين المقيمين ،وتأتي هذه الحملة ضمن الإجراءات الاحترازية التي تنفذها صحة حفر الباطن لنشر الوعي العام سعياً للوقاية من

// انتهى //

15:15ت م

0093



حفر الباطن 28 شعبان 1441 هـ الموافق 21 أبريل 2020 م واسنظمت صحة حفر الباطن حملة توعوية للوقاية من فيروس كورونا (كوفيد-19)، وذلك في مساكن العمالة وبمشاركة جاليات حفر الباطن، وذلك للتأكد من إلمام العمال بالضوابط والاشتراطات والتحقق من مدى التزامهم بالوقاية من فيروس كورونا.وشملت الحملة على فحص العمال والتأكد من سلامتهم وتوعيتهم بعدة لغات حول الأعراض وطرق الوقاية، وذلك من خلال النظافة الشخصية وعدم لمس الوجه باليدين مع توضيح طرق غسل اليدين بالشكل الصحيح وتعريفهم بالسلوكيات الخاطئة إلى جانب تقديم النصائح عند ظهور الأعراض التنفسية، وإجراءات العزل الصحي في المنزل مع توزيع دليل صحي يحتوي على مجموعة من الأسئلة الشائعة عن هذا الفيروس والإجابة عليها بعدة لغات، بهدف رفع معدل الوعي الصحي بين المقيمين ،وتأتي هذه الحملة ضمن الإجراءات الاحترازية التي تنفذها صحة حفر الباطن لنشر الوعي العام سعياً للوقاية من فيروس كورونا المستجد ومنع انتشاره.// انتهى //15:15ت م0093

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / صحة حفر الباطن تنظم حملة توعوية في مساكن العمال بمشاركة جاليات حفر الباطن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.