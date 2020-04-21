السعودية اليوم / سمو أمير عسير يوجه بتنفيذ مبادرة لترشيد استهلاك المياه والكهرباء



أبها 28 شعبان 1441 هـ الموافق 21 إبريل 2020 م واس

رأس صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير المشرف العام على غرفة إدارة أزمة

وناقشت الورشة سبل التعامل مع الأزمات مثل جائحة كورونا العالمية وضمان استمرار تقديم خدمات المياه والكهرباء للمواطن والمقيم بالمنطقة بجودة عالية، مع تعميق الحس الترشيدي لدى جميع شرائح المجتمع، عبر سلسلة من المحفزات.

وفي نهاية الورشة وجَّه سمو الأمير تركي بن طلال بتطوير الأفكار التي جرى مناقشتها لتكون مبادرة توعوية بأسلوب إبداعي، من أجل تحقيق هدف رقمي محدد في ترشيد استهلاك المياه والكهرباء لدى الجهات الحكومية وأفراد المجتمع في المنطقة على حد سواء.

وبدأت الفرق المتخصصة في تنفيذ توجيه سموه، وفق جدول زمني محدد، سيشهد عددًا من مراحل العمل قبل إطلاق المبادرة وإعلان تفصيلاتها في الأيام القليلة القادمة.

شارك في ورشة العمل معالي مدير جامعة الملك خالد الدكتور فالح السلمي، وأمين المنطقة الدكتور وليد الحميدي، ورئيس القطاع الجنوبي في الشركة السعودية للكهرباء المهندس عبد الرحمن السلولي، ورئيس القطاع الجنوبي بالشركة الوطنية للمياه المهندس عبد الله العمري . ونائب الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير عسير الدكتور سعد الغامدي، وفريق الرصد والتوثيق لغرفة إدارة أزمة كورونا.

// انتهى //

15:11ت م

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أبها 28 شعبان 1441 هـ الموافق 21 إبريل 2020 م واسرأس صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير المشرف العام على غرفة إدارة أزمة كورونا , ورشة عمل في إمارة المنطقة لمناقشة آليات ترشيد استهلاك المياه والكهرباء بمشاركة إمارة عسير، والشركة السعودية للكهرباء، وشركة المياه الوطنية، وعدد من الجهات الحكومية والأهلية.وناقشت الورشة سبل التعامل مع الأزمات مثل جائحة كورونا العالمية وضمان استمرار تقديم خدمات المياه والكهرباء للمواطن والمقيم بالمنطقة بجودة عالية، مع تعميق الحس الترشيدي لدى جميع شرائح المجتمع، عبر سلسلة من المحفزات.وفي نهاية الورشة وجَّه سمو الأمير تركي بن طلال بتطوير الأفكار التي جرى مناقشتها لتكون مبادرة توعوية بأسلوب إبداعي، من أجل تحقيق هدف رقمي محدد في ترشيد استهلاك المياه والكهرباء لدى الجهات الحكومية وأفراد المجتمع في المنطقة على حد سواء.وبدأت الفرق المتخصصة في تنفيذ توجيه سموه، وفق جدول زمني محدد، سيشهد عددًا من مراحل العمل قبل إطلاق المبادرة وإعلان تفصيلاتها في الأيام القليلة القادمة.شارك في ورشة العمل معالي مدير جامعة الملك خالد الدكتور فالح السلمي، وأمين المنطقة الدكتور وليد الحميدي، ورئيس القطاع الجنوبي في الشركة السعودية للكهرباء المهندس عبد الرحمن السلولي، ورئيس القطاع الجنوبي بالشركة الوطنية للمياه المهندس عبد الله العمري . ونائب الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير عسير الدكتور سعد الغامدي، وفريق الرصد والتوثيق لغرفة إدارة أزمة كورونا.// انتهى //15:11ت م0091

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