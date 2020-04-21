السعودية اليوم / بلدية أملج تطلق حملة تنظيف وإزالة المخلفات لأحياء المحافظة



أملج 28 شعبان 1441 هـ الموافق 21 أبريل 2020 م واس

أطلقت بلدية محافظة أملج أمس، حملة إزالة المخلفات للأحياء السكنية بالمحافظة ، ضمن برنامج متكامل يشمل الأحياء السكنية، وذلك تحت إشراف قسم المراقبة بالبلدية.

وأوضح رئيس بلدية محافظة أملج المهندس غازي محمد العتيبي، أن الحملة مزودة بكامل المعدات اللازمة والعمالة، التي ستسهم بإزالة كميات كبيرة من المخلفات داخل الأحياء السكنية، والشوارع الرئيسية والداخلية والأراضي الفضاء.

وأضاف العتيبي، أن البلدية تسعى جاهدة للحفاظ على جمال المحافظة وأحيائها السكنية، من خلال أعمال النظافة الدورية التي تتم على مدار اليوم ومن خلال الحملات التي تقوم بها وفق جدولة معدة مسبقاً.

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14:59ت م

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