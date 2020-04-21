السعودية اليوم / شرطة الرياض تطيح بمقيمين امتهنا صفة "ممارس صحي" وادعيا توفير لقاح فايروس كورونا



الرياض 28 شعبان 1441 هـ الموافق 21 إبريل 2020 م واس

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض المقدم شاكر التويجري، بأن المتابعة الأمنية لجرائم النصب والاحتيال، أسفرت - بفضلٍ من الله - عن تمكن شرطة المنطقة من الإطاحة بمقيمين من الجنسية الباكستانية في قضيتين منفصلتين، كلاهما في العقد الرابع من العمر، وذلك بعد انتحالهما صفة "ممارس صحي" وادعاء توفير لقاح ضد فايروس

// انتهى //

14:53ت م

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الرياض 28 شعبان 1441 هـ الموافق 21 إبريل 2020 م واسصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض المقدم شاكر التويجري، بأن المتابعة الأمنية لجرائم النصب والاحتيال، أسفرت - بفضلٍ من الله - عن تمكن شرطة المنطقة من الإطاحة بمقيمين من الجنسية الباكستانية في قضيتين منفصلتين، كلاهما في العقد الرابع من العمر، وذلك بعد انتحالهما صفة "ممارس صحي" وادعاء توفير لقاح ضد فايروس كورونا المستجد (COVID-19)، ونشر ذلك بين بني جلدتهما، وضبط بحوزتهما مجموعة من الأدوية والمستلزمات الطبية بعضها منتهية الصلاحية، وقد تم إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية لإحالتهما إلى النيابة العامة.// انتهى //14:53ت م0088

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