شكرا لقرائتكم خبر عن المحكمة السعودية العليا تدعو إلى تحري هلال رمضان يوم الخميس المقبل والان مع التفاصيل

الثلاثاء 21 أبريل 2020 دعت المحكمة_العليا في المملكة العربية السعودية إلى تحري رؤية هلال شهر رمضان المبارك مساء يوم الخميس 30 شعبان 1441هـ حسب تقويم أم القرى.

ويحل شهر رمضان هذا العام على العالم العربي والإسلامي في ظل تداعيات تفشي وباء كورونا، حيث لن يتمكن معظم المسلمين من أداء صلاة الترويح في المساجد، بسبب إجراءات الحجر

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