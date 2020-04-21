شكرا لقرائتكم خبر عن الإطاحة بمقيمين ادعيا توفير لقاح فيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

- انتحلا صفة ممارس صحي وضبط بحوزتهما أدوية منتهية الصلاحية صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض المقدم شاكر التويجري، بأن المتابعة الأمنية لجرائم النصب والاحتيال، أسفرت - بفضلٍ من الله - عن تمكن شرطة المنطقة من الإطاحة بمقيمين من الجنسية الباكستانية في قضيتين منفصلتين، كلاهما في العقد الرابع من العمر، وذلك بعد انتحالهما صفة "ممارس صحي" وادعاء توفير لقاح ضد فايروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ونشر ذلك بين بني جلدتهما، وضبط بحوزتهما مجموعة من الأدوية والمستلزمات الطبية بعضها منتهية الصلاحية، وقد تم إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية لإحالتهما إلى النيابة العامة.

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