شكرا لقرائتكم خبر عن التواصل الحكومي يصدر تقريراً بجهود المملكة في مواجهة كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أصدر مركز التواصل الحكومي بوزارة الإعلام، تقريرًا يلخص جهود حكومة خادم الحرمين الشريفين في مواجهة فيروس كورونا المستجد، حيث يتم تحديثه بشكل دوري. ويمكن تحميله والاطلاع عليه عبر الرابط: https://media.gov.sa/news/2661

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