شكرا لقرائتكم خبر عن الحرس الوطني يطلق عيادة افتراضية للتواصل مع المراجعين والان نبدء بالتفاصيل

أطلقت الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني تطبيق العيادة الافتراضية "عيادتي" للتواصل مع المراجعين عبر الاتصال المرئي كخطوة احترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

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