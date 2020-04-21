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أمير الشرقية يدشن المنصة الالكترونية لتسويق تمور الأحساء

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة _ مكة المكرمة

دشن الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أمير المنطقة الشرقية، في مكتبه بديوان الإمارة وعبر الشبكة الافتراضية "الانترنت" اليوم (الثلاثاء)، منصة "سوق التمور الالكتروني"، والتي نفذتها أمانة الأحساء لدعم ومساعدة تجار ومنتجي التمور، للتعريف بمنتجاتهم وتعزيز قدراتهم التنافسية، وتطوير أعمالهم.

ونوه أمير المنطقة الشرقية بما يحظى به القطاع الزراعي من دعم واهتمام، وحرص حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي العهد على تحقيق الأمن الغذائي وتوفير المنتجات النوعية ودعم المنتجات المحلية وتسويقها على مستوى السوق السعودي، وصولا إلى الأسواق الإقليمية والعالمية، مبينا أن منتج التمر ومشتقاته يعد إضافة إلى السلة الغذائية، وعنصرا مهما في المائدة العربية، مما يتطلب بذل المزيد من أجل الوصول إلى أقصى درجات الاستفادة من الإنتاج المحلي في محافظة الأحساء، والعمل على تشجيع الصناعات القائمة على المنتجات المحلية، لا سيما في قطاع الأغذية، مؤكدا أن يتوجب على جميع القطاعات دعم المنتج المحلي، وتشجيع المزارعين في الأحساء لتقديم منتجاتهم، وابتكار الحلول التسويقية والفنية لتسويق هذه المنتجات إلى السوقين المحلي والعالمي، مشيرا إلى ما تتميز به واحة الأحساء من تنوع ثقافي وحرفي، يستوجب بذل المزيد للحفاظ عليه وتشجيعه وتنميته، مشيدا بخطوة إطلاق هذه المنصة، داعيا للتوسع في تسويق الحرف اليدوية التي تتميز بها الأحساء، باعتبارها موقعا من مواقع التراث العالمي، متمنيا لمنسوبي أمانة الأحساء التوفيق.

من جهته قدم أمين الأحساء المهندس عادل بن محمد الملحم شكره وتقديره لأمير المنطقة الشرقية ونائبه على رعايتهما الدائمة ومتابعتهما المستمرة في دعم المنتج الوطني من تمور الأحساء، مبينا أن هذه المنصة تأتي في إطار جهود الأمانة المتواصلة لإشراك المجتمعات المحلية في تحقيق فوائد اقتصادية، وتعزيز المهارات والمعرفة، مبينا أن إطلاق المنصة الالكترونية لتسويق منتجات التمور يسهم في تحسين خدمة المستهلكين، وفتح قنوات لتسويق منتجات الأحساء، كما تأتي المنصة بديلة عن مهرجان تسويق تمور الأحساء المصنعة "ويا التمر أحلى 2020"، والذي تم تأجيله ضمن الإجراءات الاحترازية لفايروس كورونا المستجد.