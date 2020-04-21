السعودية | السعودية تدعو إلى تحري هلال رمضان مساء هذا اليوم

شكرا لقرائتكم السعودية تدعو إلى تحري هلال رمضان مساء هذا اليوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - دعت المحكمة العليا في السعودية إلى تحري رؤية هلال شهر رمضان، مساء الخميس القادم والذي يوافق الثلاثين من شهر شعبان في التقويم الهجري، وإبلاغ أقرب محكمة ممن يراه بالعين المجردة أو بواسطة المناظير.

وأوضحت في بيان بحسب ما أفاد وكالة الأنباء السعودية(واس) الثلاثاء أنه "نظرا لما تضمنه قرار المحكمة العليا من أنه لم يثبت دخول شهر شعبان مساء يوم الثلاثاء التاسع والعشرين من شهر رجب رغم ترائيه، فإن المحكمة العليا بالمملكة العربية السعودية ترغب إلى عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة تحري رؤية هلال شهر رمضان المبارك مساء يوم الخميس الموافق للثلاثين من شهر شعبان حسب تقويم أم القرى، التاسع والعشرين من شهر شعبان حسب قرار المحكمة العليا المنوّه عنه".

كما طالبت "ممن يراه بالعين المجردة أو بواسطة المناظير إبلاغ أقرب محكمة إليه، وتسجيل شهادته، أو الاتصال بأقرب مركز لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة".

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رمضان في ظل كورونا

ويصادف شهر رمضان هذه السنة تفشي وباء كورونا المستجد حول العالم الذي حصد أرواح 170 ألف شخص بحسب آخر إحصاء.

وكان مفتي عام السعودية الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ أعلن يوم الجمعة الماضي أن صلاة التراويح و"العيد" ستقام في البيوت إذا استمر الفيروس.

الحرم المكي

كما أعلن المسجد النبوي في المدينة المنورة الأسبوع الماضي منع إقامة موائد الرحمن خلال شهر رمضان، الذي يبدأ نهاية الأسبوع المقبل.

يشار إلى أن هيئة كبار العلماء في السعودية كانت أعلنت منتصف الشهر الماضي إيقاف صلاة الجمعة والجماعة لجميع الفروض في المساجد، وذلك لمنع تفشي الفيروس. في حين أكد وزير الشؤون الإسلامية عبداللطيف آل الشيخ، أن قرار إيقاف صلاة الجماعة واجب النفاذ فورا، من أجل مكافحة انتشار العدوى في المملكة.