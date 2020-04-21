، "الندوة العالمية" تتبرع بـ 50 وحدة صحية متنقلة لإقامة مستشفى ميداني بجيبوتي ،

محمد بن مسعود - الدمام - لزيادة القدرة الاستيعابية لاحتواء المصابين بفيروس كورونا

تبرع مكتب الندوة العالمية للشباب الإسلامي في جيبوتي بإنشاء 50 وحدة صحية متنقلة لإقامة مستشفى ميداني يزيد القدرة الاستيعابية لاحتواء المصابين بفيروس كورونا.

وتأتي هذه المساهمة في إطار المبادرات التي تقوم بها الندوة العالمية للحد من الآثار السلبية الناجمة عن هذه الجائحة التي أثرت على النظام الاجتماعي والصحي والاقتصادي في العالم أجمع.

وعبر مدير الأمن العام في الشرطة الوطنية العقيد، عمر حسن حسين، عن بالغ شكره وامتنانه لهذه اللفتة الكريمة من مكتب الندوة العالمية والتي ستسهم بشكل فاعل في مكافحة هذا الوباء والحد من انتشاره .

من جانبه أشار مدير دائرة العلاقات الدولية في الشرطة الوطنية الرائد، يوسف عيلتره درار، إلى أهمية الالتفاف والتكامل بين المؤسسات الحكومية والمنظمات الدولية في إدارة الأزمات وتخطي المخاطر، مثمنًا دور الندوة في جيبوتي على هذا المستوى من التعاون والتآزر.

الندوة العالمية للشباب الإسلامي جيبوتي