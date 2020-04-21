، تعرّف على آخر تطورات "الجائحة" بالمغرب و4 دول أخرى ،

محمد بن مسعود - الدمام - وباء "كوفيد-19" تسبب بوفاة أكثر من 170 ألف حول العالم

تسبب تفشي وباء كوفيد-19 بوفاة أكثر من 170 ألف شخص في العالم، نحو ثلثيهما في أوروبا، منذ ظهوره في الصين في ديسمبر، بحسب تعداد يستند إلى الأرقام الرسمية الصادرة عن الدول حتى اليوم الثلاثاء.

وتوفي 170 ألف و566 شخصًا في العالم (من أصل 2,483,086 حالة إصابة)، بينها 106 آلاف و737 في أوروبا (1,215,424 حالة) .

وفي السطور التالية نستعرض آخر أرقام الفيروس في عدد من دول العالم.

المغرب

سجّلت المغرب اليوم 140 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 3186، فيما وصل عدد الوفيات إلى 144 شخصًا بعد الإعلان عن حالة وفاة جديدة.

وأوضحت وزارة الصحة المغربية أن عدد المتعافين من المرض ارتفع إلى 359 شخصًا، فيما اُستبعِد 14018 حالة بعد الكشف المخبري.

إندونيسيا

أعلنت إندونيسيا اليوم الثلاثاء عن تسجيل 375 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد حالات الإصابة في الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا إلى 7135 حالة.

وأعلن المسؤول بوزارة الصحة أحمد يوريانتو عن تسجيل 26 حالة وفاة جديدة ليرتفع عدد المتوفين في البلاد إلى 616. وأضاف يورياتو أن فحوصًا أجريت على أكثر من 46700 شخص وأن 842 تعافوا.

باكستان

ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد فى باكستان إلى 9505 أشخاص بعد تسجيل 1080 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، اليوم الثلاثاء، كما ارتفع عدد الوفيات إلى 197 حالة، بعد تسجيل 21 حالة وفاة جديدة، وذكرت صحيفة "دون" الباكستانية - على موقعها الإلكتروني اليوم الثلاثاء، أنه تم تسجيل تعافي نحو 2066 مريضًا بالفيروس فى جميع أنحاء البلاد.

وأفادت السلطات الصحة بأنه تم تسجيل 185 حالة إصابة في العاصمة (إسلام آباد)، فيما تم تسجيل 3053 حالة في إقليم "السند"، و4195 حالة في "البنجاب"، و1276 حالة في "خيبربختونخوا"، و 464 حالة في "بلوشستان"، في حين تم تسجيل 271 حالة في منطقة "جلجت بلتستان".

النمسا

وأعلنت النمسا اليوم ارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس "كورونا المستجد" إلى 491 شخصاً بعد تسجيل 21 حالة وفاة جديدة.

وذكرت وزارة الصحة النمساوية في بيان أنها سجلت 77 إصابة جديدة بالفيروس مما يرفع عدد الإصابات إلى 14790 ، فيما تعافى 10971 شخصاً من الفيروس.

بلجيكا

أعلنت وزارة الصحة البلجیكیة الیوم الثلاثاء تسجیل 973 إصابة جدیدة و170 وفاة بفیروس (كورونا المستجد - كوفید 19 خلال الساعات ال24 الماضیة.

وأضافت الوزارة في بیان أنه بعد تسجیل الحالات الجدیدة ارتفع إجمالي الإصابات بالفیروس في البلاد إلى 40956 حالة والوفیات الى 5998 حالة.

وتابع البیان أن المستشفیات البلجیكیة استقبلت خلال الـ24 ساعة الماضیة 172 حالة جدیدة للإصابة بـ(كورونا)، فیما خرج 107 آخرون بعد شفائھم من الفیروس.فيروس كورونا الجديد